Kosy Group bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

08-03-2026 - 18:50 PM | Thị trường chứng khoán

HoSE vừa có văn bản nhắc nhở Kosy Group về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group, MCK: KOS) về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo đó, ngày 5/3/2026, HoSE nhận được công văn số 49/2026/CV-KOS ngày 3/3/2026 của Kosy Group giải trình về nghĩa vụ công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ-HĐQT/KOS ngày 29/12/2025 thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty. Cụ thể, Nghị quyết này đã thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính của công ty.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Kosy Group chưa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị nêu trên theo đúng quy định.

Kosy Group bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị Kosy Group thực hiện công bố thông tin bổ sung nội dung thay đổi trụ sở chính của công ty được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ-HĐQT/KOS ngày 29/12/2025, đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Kosy Group mang về doanh thu thuần hơn 1.555 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 12,8%.

Năm 2025, Kosy Group lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 22 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được gần 87,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Kosy Group tăng nhẹ 17 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 4.868 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 2.583 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng tài sản; tài sản cố định gần 1.014 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.531 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 2.059 tỷ đồng, chiếm 81,4% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

