Một thế lực bất ngờ tung 200 tỷ đồng gom cổ phiếu trong phiên Index "bay" 115 điểm

Thị trường chứng khoán giảm mạnh từ đầu phiên 9/3, phục hồi nhẹ trong phiên và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh đến cuối phiên với thanh khoản gia tăng mạnh. Kết phiên VN-Index giảm mạnh -115,05 điểm (-6,51%) gần hết biên độ về mức 1.652,79 điểm. Giữa bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 250 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 208 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, FPT và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 50 tỷ và 47 tỷ đồng. Theo sau là VIC (30 tỷ), VNM (28 tỷ), VIX (24 tỷ), ACB (22 tỷ), MWG (21 tỷ), VCB (17 tỷ), VIB (16 tỷ) và SSI (13 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

﻿Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -56 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-45 tỷ), FUEVFVND (-16 tỷ), E1VFVN30 (-15 tỷ) và PC1 (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như SAB (-14 tỷ), STB (-13 tỷ), BAF (-11 tỷ), CTD (-6 tỷ) và TCX (-3 tỷ đồng).