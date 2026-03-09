Người thân lãnh đạo MB đăng ký ‘gom’ 2 triệu cổ phiếu MBB

Mới đây, bà Lê Thị Hồng Phấn đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB, sàn HoSE).

Theo đó, bà Phấn vừa đăng ký vào 2 triệu cổ phiếu MBB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3/2026 đến ngày 8/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Phấn sẽ tăng sở hữu cổ phiếu MBB từ gần 2,2 triệu cổ phiếu lên gần 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,027% lên 0,052% vốn tại MB.

Được biết, bà Phấn là vợ của ông Phạm Như Ánh- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của MB. Hiện ông Ánh đang sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn 0,072%.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 18/3/2026 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Trước đó, MB đã có văn bản thông báo về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Người sở hữu trái phiếu mã MBBH2430003 (mã chứng khoán MBB125008).

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 26/2/2026, thời gian thực hiện mua lại 5/3/2026.

Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng của mệnh giá trái phiếu và lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

Được biết, lô trái phiếu mã MBBH2430003 được phát hành từ ngày 5/3/2025, gồm gần 22 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của MB theo quy định.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành gần 2.198,6 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/3/2031.



