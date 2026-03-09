Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-03-2026 - 11:29 AM | Thị trường chứng khoán

Phó Chủ tịch tiếp tục bị “call-margin” phiên đầu tuần

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/3/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Chứng khoán MB (MBS) vừa có thông báo về việc chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, MBS dự kiến bán giải chấp 740.500 cổ phiếu DIG của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIC Corp Nguyễn Thị Thanh Huyền. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/3/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Liên tiếp những phiên đầu tháng 3 ghi nhận lãnh đạo của DIC Corp bị công ty chứng khoán call margin và bán giải chấp cổ phiếu.

Trước đó, trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG.

Tương tự, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường đồng thời là anh trai bà Huyền cũng đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 9,4 triệu cổ phiếu DIG. Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ gần 63,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 53,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,93% xuống còn 6,76% vốn tại DIC Corp.

Bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 cổ phiếu DIG trong 2 phiên giao dịch nêu trên. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ gần 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,12%) xuống còn hơn 15,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,95%).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp trong 2 phiên đầu tháng là hơn 11,9 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG diễn biến không thực sự khả quan, thị giá trong xu hướng giảm giá xuyên suốt từ cuối năm 2025 cho tới hiện tại. Chốt phiên 6/3, giá DIG đạt 13.550 đồng/cp, giảm 19% so với đầu năm 2026. Sang tới phiên 9/2, thị giá tiếp tục giảm sàn xuống 12.650 đồng/cp giữa áp lực bán lan rộng.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

