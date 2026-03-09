Ông Nguyễn Duy Hưng lên tiếng về sự hoảng loạn của TTCK Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán tháo ngay phiên giao dịch đầu tuần, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI đã có dòng trạng thái đáng chú ý trên trang facebook cá nhân. “Chiến sự ở tận Iran làm giá dầu tăng, nhưng có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không nhỉ?”, ông Hưng đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Duy Hưng được biết đến là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ tịch SSI rất tích cực chia sẻ về những câu chuyện đầu tư nói chung và chứng khoán nói riêng trên mạng xã hội. Thậm chí, ông còn thẳng thắn chia sẻ góc nhìn trực diện vào thị trường chứng khoán ở những thời điểm rất nhạy cảm.

Trong năm 2025, ông Nguyễn Duy Hưng từng có 2 lần hô đáy khi VN-Index rơi về đáy thuế quan hồi tháng 4 và nhịp giảm mạnh từ đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 12. Lần này, Chủ tịch SSI không đưa ra nhận định cụ thể nhưng đặt câu hỏi theo hướng mở.

Đây là câu hỏi của không chỉ riêng ông Nguyễn Duy Hưng mà còn là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Sau 2 ngày cuối tuần, thị trường giao dịch trở lại trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư khi mở bảng giá thấy hàng loạt cổ phiếu “trắng sàn”. VN-Index mất hơn 100 điểm chỉ ít phút sau ATO, xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Điểm sáng hiếm hoi trên thị trường là nhóm dầu khí. Với hiệu ứng từ sự “bốc đầu” của giá dầu thế giới, hàng loạt cổ phiếu dầu khí mở phiên trong sắc xanh tím. Tuy nhiên, mức tăng đã bị thu hẹp đáng kể khi áp lực chốt lời gia tăng. Thực tế, nhiều cổ phiếu nhóm dầu khí đã tăng rất mạnh từ trước khi tình hình Trung Đông leo thang.

Việc TTCK Việt Nam giảm mạnh nằm trong xu hướng chung của thị trường tài chính toàn cầu. Các thị trường lớn ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… đều đang chứng kiến làn sóng bán tháo trên diện rộng. Điều này phần nào phản ánh lo ngại của nhà đầu tư toàn cầu khi diễn biến tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu và USD tăng vọt.

Trong báo cáo mới đây, MBS khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường. “Giá dầu tăng trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam – một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng – bằng cách đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên cao, dẫn đến rủi ro lạm phát nhập khẩu”, bộ phận phân tích MBS nêu rõ.

Dù vậy, trong “nguy” vẫn có “cơ”, bất chấp độ rộng thị trường cho thấy áp lực giảm trên diện rộng, báo cáo chỉ ra rằng vẫn có nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ biến cố địa chính trị, đi ngược thị trường như: Dầu khí, Hóa chất, Vận tải biển,... có thể tiếp theo sẽ là nhóm Bảo hiểm cho đến các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như: Sản xuất điện, nước,...