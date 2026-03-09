Vinpearl sắp chuyển nhượng hơn 90 triệu cổ phiếu VIC

Ảnh minh họa

Công ty CP Vinpearl (Vinpearl, MCK: VPL) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Tập đoàn Vingroup-CTCP (Vingroup, MCK: VIC) về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Vinpearl muốn chuyển quyền sở hữu hơn 90 triệu cổ phiếu VIC theo phương thức chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Mục đích thực hiện giao dịch là để thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VIC kèm theo Trái phiếu quốc tế do Vinpearl phát hành năm 2024 của trái chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong khoảng từ 12/3/2026 đến 10/4/2026. Nếu giao dịch thành công như đăng ký, Vinpearl sẽ giảm sở hữu từ gần 175 triệu cổ phiếu VIC (2,26% vốn điều lệ) về gần 85 triệu cổ phiếu (1,1% vốn).

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vinpearl đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT-VP JSC thông qua việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa của công ty do xét thấy không cần thiết duy trì hoạt động của chi nhánh.

Đồng thời, HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình thực tế, được toàn quyền quyết định việc thực hiện những thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của chi nhánh này theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-VP JSC của HĐQT Vinpearl, ngày 23/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đối tượng được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vinpearl là các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tông Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

Nội dung họp là thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Thời gian và địa điểm họp sẽ được công ty thông báo sau.



