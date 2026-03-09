Cá mập PYN Elite Fund bán mạnh FPT, ngược chiều xuống tiền "gom" HPG

Theo báo cáo tháng 2 mới công bố, Pyn Elite Fund đã bất ngờ giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu FPT trong danh mục từ 13,6% xuống còn 6,6% chỉ sau một tháng. Ước tính, lượng cổ phiếu FPT mà quỹ nắm giữ đã giảm từ khoảng 25,3 triệu đơn vị xuống còn 13,7 triệu đơn vị, tương đương việc bán ròng khoảng 11,6 triệu cổ phiếu trong tháng qua.

Tại thời điểm cuối tháng 2, tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này đạt khoảng 612,85 triệu euro (tương đương hơn 19.300 tỷ đồng).

Động thái bán ra FPT của quỹ ngoại ghi nhận giữa lúc cổ phiếu này diễn biến không thực sự khả quan. Cổ phiếu này liên tục rơi về vùng giá thấp, trong đó lực bán từ khối ngoại tiếp tục là một yếu tố đáng chú ý. Đáng kể nhất là phiên phiên giao dịch ngày 25/2 khi FPT ghi nhận giá trị bán ròng kỷ lục khoảng 2.335 tỷ đồng, tương đương gần 26 triệu cổ phiếu - con số chưa từng có trong lịch sử cổ phiếu này.

Áp lực điều chỉnh của cổ phiếu FPT cũng phần nào ảnh hưởng tới hiệu suất chung của quỹ. Đây là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ với mức giảm khoảng 11,1%. Pyn Elite Fund nhận định đà giảm của cổ phiếu FPT không chỉ xuất phát từ yếu tố nội tại mà còn chịu tác động từ xu hướng điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường quốc tế.

Tính chung trong tháng 2, quỹ ngoại ghi nhận mức hiệu suất âm 0,38%, thấp hơn diễn biến của VN-Index khi chỉ số tăng khoảng 2,8% trong cùng kỳ.

Danh mục cuối tháng 2 của PYN Elite fund vẫn một số cổ phiếu khác lại ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu BVH tăng 16,2%, TCX tăng 12,4% và DGC tăng 7,6%, trở thành những mã đóng góp tích cực nhất cho hiệu suất của quỹ trong tháng.

Tính đến cuối tháng 2, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất của "cá mập" Phần Lan với tỷ trọng 16,1%, theo sau là MWG (9,6%), MBB (9,2%), HPG (7,3%). Trong đó HPG bất ngờ chiếm tỷ trọng 7,3%, trong khi danh mục cuối tháng 1 không có sự xuất hiện của mã này.

Về vĩ mô, PYN Elite Fund vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Báo cáo chỉ ra rằng, chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam trong tháng 2 đạt 54,3 – mức cao đối với một tháng có kỳ nghỉ Tết, cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc Mỹ giảm mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Việt Nam từ 20% xuống 10% trong 150 ngày cũng được xem là yếu tố hỗ trợ cho thương mại và xuất khẩu trong ngắn hạn.