Rung lắc mở ra cơ hội, CTCK chỉ tên 5 doanh nghiệp có định giá rẻ, triển vọng lợi nhuận tích cực

Trong báo cáo mới đây, Agriseco Research đánh giá câu chuyện chủ đạo của thị trường chứng khoán tháng 3 sẽ xoay quanh những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông, VN-Index có thể xuất hiện nhịp rung lắc mạnh theo yếu tố tâm lý và biến động giá hàng hóa. Điều này mở ra cơ hội đầu tư cổ phiếu có nền tảng tốt, hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế.

Bức tranh vĩ mô trong nước vẫn là nền tảng hỗ trợ cho xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index nhờ: (1) Câu chuyện nâng hạng thị trường khi FTSE Russell tổ chức cuộc họp định kỳ vào ngày 19/03 với kết quả rà soát phân loại thị trường được công bố trong tháng 04/2026, kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại; (2) Động lực từ đầu tư công khi Chính phủ đặt kế hoạch giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026; (3) Thời điểm các doanh nghiệp lần lượt công bố kế hoạch kinh doanh, củng cố triển vọng tăng trưởng lợi nhuận.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research lựa chọn danh mục khuyến nghị tháng 3/2026 với trọng tâm là những doanh nghiệp đầu ngành, có tình hình tài chính lành mạnh và đang được định giá ở mức phù hợp

Agriseco đánh giá Coteccons (mã CTD) với backlog của đạt 62.500 tỷ đồng, mức cao nhất lịch sử, tương đương khoảng 2,5 lần doanh thu năm trước, tạo dư địa tăng trưởng cho mảng xây dựng trong các năm tới. Cơ cấu doanh thu vẫn dựa chủ yếu vào khách hàng nội địa (khoảng 65%), trong khi khối FDI chiếm 35%. Triển vọng ngành được hỗ trợ bởi sự phục hồi của bất động sản nhà ở nhờ tháo gỡ pháp lý và đầu tư hạ tầng, đồng thời xây dựng công nghiệp được kỳ vọng cải thiện khi dòng vốn FDI vào khu công nghiệp tăng trở lại và các chính sách mới giúp rút ngắn thủ tục đầu tư.

Triển vọng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG) trong năm 2026 được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số nhờ biên lãi ròng (NIM) cải thiện lên khoảng 2,8%, khi ngân hàng tận dụng lợi thế chi phí vốn thấp và mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực thương mại, sản xuất và xây dựng – đầu tư công. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng tòa nhà VietinBank, hỗ trợ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI từ năm 2025 cũng được kỳ vọng giúp giảm chi phí hoạt động (CIR) và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các năm tới. Ở góc độ định giá, cổ phiếu hiện giao dịch thấp hơn mặt bằng nhóm ngân hàng quốc doanh, trong khi khả năng sinh lời vẫn thuộc nhóm cao trong ngành.

Agriseco đánh giá cao Hòa Phát (mã HPG) trong năm 2026 được hỗ trợ bởi nhu cầu thép cải thiện khi đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và nguồn cung dự án bất động sản mới tăng trở lại, qua đó thúc đẩy tiêu thụ thép xây dựng và HRC. Khu liên hợp Dung Quất 2 được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chính khi nâng mạnh công suất HRC và mở rộng thị phần nội địa, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

Bên cạnh đó, các chính sách chống bán phá giá đối với thép HRC nhập khẩu có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Khi công suất mới dần được lấp đầy và hiệu quả quy mô cải thiện, dư địa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát trong trung – dài hạn được đánh giá tích cực. Hiện cổ phiếu vẫn giao dịch dưới mức định giá trung bình lịch sử, mở ra dư địa tái định giá trong các năm tới.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã MBB) cũng có tiềm năng trong năm 2026 được hỗ trợ bởi lợi thế CASA cao hàng đầu hệ thống, giúp duy trì chi phí vốn thấp và biên lãi ròng (NIM) dự kiến trên 4%, cao hơn mức trung bình ngành. Ngân hàng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính và đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 5 triệu khách hàng mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ kênh số. Tín dụng dự kiến tăng mạnh, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, sản xuất, xây dựng – bất động sản và năng lượng, tạo động lực cho tăng trưởng lợi nhuận. MBB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng 15–20%, đồng thời kiểm soát nợ xấu ở mức thấp và tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động.

Triển vọng của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã MWG) trong năm 2026 được hỗ trợ bởi đà phục hồi tiêu dùng và chiến lược tối ưu hệ thống bán lẻ, giúp các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Bách Hóa Xanh tiếp tục là động lực mở rộng khi đẩy mạnh mở cửa hàng và thâm nhập sâu hơn thị trường miền Bắc, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và cải thiện lợi nhuận. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng khoảng 18% và lợi nhuận tăng 30%, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, kế hoạch IPO Điện Máy Xanh trong 2026 và Bách Hóa Xanh vào 2028 có thể mở ra dư địa định giá mới cho doanh nghiệp trong trung – dài hạn.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) cũng có tiềm năng với xu hướng phát triển tài sản số tại Việt Nam, khi doanh nghiệp đã sớm thành lập SSI Digital và xây dựng hạ tầng công nghệ để tham gia sâu vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng cùng các chính sách mới giúp nới điều kiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn ngoại. Với lợi thế về tệp khách hàng tổ chức nước ngoài và kinh nghiệm môi giới, SSI có khả năng đón đầu dòng vốn này. Qua đó, các mảng môi giới, cho vay ký quỹ và dịch vụ tài chính được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.