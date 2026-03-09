Chu kỳ mới của thị trường vốn: Quỹ đầu tư nào ở tâm điểm dòng tiền?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng vĩ mô vững chắc. Ba động lực lớn cùng lúc hội tụ: đầu tư công và tư nhân bước vào pha tăng tốc với tổng nhu cầu vốn hạ tầng ước tính khoảng 165 tỷ USD đến năm 2030, tiêu dùng nội địa phục hồi rõ nét khi niềm tin thị trường cải thiện, và tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán được thúc đẩy mạnh mẽ.

Sự cộng hưởng của các yếu tố này không chỉ tạo dư địa cho tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030, mà Chính phủ còn đặt mục tiêu tham vọng vốn hóa thị trường hướng tới mức tương đương 120% GDP, một bước nhảy quan trọng về quy mô và chất lượng dòng vốn.

"Diễn biến này có thể làm thay đổi cách tiếp cận của nhà đầu tư. Thay vì tập trung vào cơ hội ngắn hạn ở từng cổ phiếu riêng lẻ, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các cấu trúc danh mục bám sát động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế" - Ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Cao cấp Phân tích Đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) chia sẻ.

Các quỹ cổ phiếu theo chiến lược và quỹ tập trung vào nhóm ngân hàng tài chính được đánh giá là những lựa chon phù hợp trong giai đoạn hiện nay, khi đây là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ mở rộng đầu tư và khả năng thu hút dòng vốn ngoại trong tiến trình nâng hạng thị trường.

"Việc tham gia thị trường thông qua quỹ chuyên nghiệp không chỉ giúp nhà đầu tư tiếp cận các nhóm ngành dẫn dắt một cách có hệ thống, mà còn đảm bảo tính kỷ luật và quản trị rủi ro trong giai đoạn thị trường bước vào pha tăng tốc mới", ông Lê Quang Hưng nhận định.

Quỹ đầu tư nào sẽ "đón sóng" dòng tiền?

Câu hỏi lúc này không còn là thị trường có bước vào chu kỳ mới hay không, mà là nhà đầu tư nên định vị danh mục ở đâu trong nhịp vận động đó. Khi các động lực vĩ mô đồng loạt tăng tốc, dòng tiền thường không lan tỏa đồng đều mà tập trung vào những nhóm ngành nằm ở trung tâm của cấu trúc tăng trưởng.

Trong những giai đoạn như vậy, việc lựa chọn các quỹ đầu tư bám sát trục động lực dài hạn có ý nghĩa then chốt. Chuyên gia Techcom Capital cho biết, Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đại diện cho 2 trục hưởng lợi nổi bật trong chu kỳ mới, thay vì phân bổ dàn trải theo diễn biến của chỉ số chung. TCEF được định vị là quỹ "bắt nhịp" siêu chu kỳ đầu tư và tăng trưởng doanh nghiệp.

Danh mục của quỹ tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công và tư nhân, sự phục hồi của tiêu dùng nội địa cũng như khả năng thu hút dòng vốn ngoại khi tiến trình nâng hạng được thúc đẩy. Trong bối cảnh mục tiêu giải ngân hạ tầng ước tính khoảng 165 tỷ USD đến năm 2030 và tỷ trọng đầu tư/GDP được kỳ vọng nâng lên khoảng 40%, các doanh nghiệp đầu ngành trong những lĩnh vực này được đánh giá có dư địa tăng trưởng lợi nhuận rõ nét, với mức dự báo 18-22% trong năm 2026.

Khác với cách tiếp cận dàn trải theo chỉ số, TCEF bám sát "xương sống" của chu kỳ tăng trưởng mới, ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có khả năng đón dòng vốn giải ngân và cải thiện lợi nhuận sớm. Đồng thời, quỹ được quản trị theo tư duy chu kỳ, chủ động điều chỉnh tỷ trọng giữa các nhóm dẫn dắt khi tiến trình giải ngân, tiêu dùng và dòng vốn ngoại tăng tốc. Năm 2025, TCEF ghi nhận mức sinh lời 25,9%, thuộc Top 5 quỹ dẫn đầu về hiệu quả sinh lời trên Fundmart.

TCEF ghi nhận mức sinh lời 25,9% năm 2025, thuộc Top 5 quỹ dẫn đầu về hiệu quả sinh lời trên Fundmart

Nếu TCEF đại diện cho trục tăng trưởng của nền kinh tế thực, thì TCFIN lại tập trung vào "lõi" của thị trường vốn: nhóm ngân hàng và tài chính, hai lĩnh vực được đánh giá hưởng lợi rõ rệt nhất khi tiến trình nâng cấp và nâng hạng thị trường diễn ra. Theo ước tính, sự kiện nâng hạng năm 2026 có thể thu hút từ 1-2 tỷ USD dòng vốn thụ động và 5-6 tỷ USD từ các quỹ chủ động toàn cầu. Trong các tiền lệ quốc tế, nhóm ngân hàng thường là điểm đến đầu tiên của dòng tiền nâng hạng nhờ tỷ trọng lớn trong chỉ số, thanh khoản cao và vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính cũng hưởng lợi trực tiếp khi thanh khoản thị trường gia tăng, hoạt động môi giới và ngân hàng đầu tư sôi động hơn, số lượng IPO và phát hành thêm tăng lên, đồng thời hệ sinh thái tài chính phát triển theo chuẩn mới nổi. TCFIN được thiết kế để tập trung có chọn lọc vào hai nhóm ngành này, gắn danh mục với quá trình mở rộng quy mô và chiều sâu của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030. Năm 2025, TCFIN ghi nhận mức sinh lời 19,8%, thuộc Top 10 quỹ dẫn đầu về hiệu quả sinh lời trên Fundmart.

Danh mục phân bố tài sản của quỹ TCFIN

Đứng sau Quỹ TCEF và TCFIN là Techcom Capital - một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản quản lý khoảng 12.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp được vinh danh ở các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực quản lý tài sản, đồng thời sở hữu hệ sản phẩm đa dạng từ quỹ chiến lược, quỹ ngành đến các quỹ đầu tư thụ động.

Có thể thấy, trong chu kỳ nâng cấp và mở rộng của thị trường vốn Việt Nam giai đoạn 2026-2030, TCEF và TCFIN được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò là những cấu phần chiến lược giúp nhà đầu tư đồng hành cùng dòng tiền lớn, một cách bài bản, chuyên nghiệp và dài hạn. Chứng chỉ quỹ của 2 quỹ này đang được phân phối trên Fundmart của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Fundmart hiện phân phối 30 quỹ từ 12 công ty quản lý quỹ hàng đầu, chiếm gần 50% NAV quỹ mở nội địa. Sức hút của Fundmart được minh chứng bằng các con số ấn tượng như trung bình hơn 150.000 lượt truy cập mỗi tuần, với gần 55.000 nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ.