“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

Sau một tuần giao địch đầy biến động khi chỉ số chính VN-Index đánh rơi gần như toàn bộ thành quả tích lũy của hai tuần trước đó với mức giảm hơn 110 điểm, thị trường Việt Nam tiếp tục có phiên đầu tuần 9/3 ngập trong sắc đỏ và xanh lơ.

Mức giảm hơn 101 điểm chỉ trong vài chục phút giao dịch đầu tuần là điều chưa từng có tại TTCK Việt Nam. Áp lực bán không chỉ đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà có căn nguyên từ những yếu tố vĩ mô rất nghiêm trọng ở bên ngoài.

Theo ông Bùi Văn Huy, trong bối cảnh hiện tại khó có thể khẳng định thị trường đã tạo đáy hay chưa. Và tôi cho rằng trong bối cảnh bất định như hiện tại, bất kỳ ai tự tin khẳng định thị trường đã chạm đáy đều đang chủ quan một cách nguy hiểm.

Thực tế, yếu tố chi phối lớn nhất hiện nay không đến từ nội tại kinh tế Việt Nam mà bởi xung đột leo thang tại Trung Đông, từ đó ảnh hưởng tới giá dầu Brent. Đây không còn là biến động ngắn hạn thông thường, đây là cú sốc cung có khả năng tác động kéo dài và lan rộng.

Chuỗi tác động từ đó rất rõ ràng. Giá dầu tăng sẽ đẩy lạm phát tăng tốc. Trong khi đó, CPI tháng 2 vừa qua đã tăng 1,14% so với tháng trước do hiệu ứng tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ, kéo lạm phát bình quân hai tháng đầu năm lên mức 2,94% so với cùng kỳ, còn lạm phát cơ bản đã ở mức 3,47% — một con số đáng quan ngại. Với diễn biến giá dầu hiện tại, áp lực lạm phát trong tháng 3 chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.

Điều này tạo ra vòng xoáy khó chịu cho thị trường. Không gian nới lỏng tiền tệ vốn đã hẹp nay càng bị thu hẹp thêm. Lãi suất trong nước đã có xu hướng nhích lên trong thời gian qua. Nếu lạm phát tiếp tục leo thang, khả năng chính sách tiền tệ sẽ không thể hỗ trợ thêm cho nền kinh tế và thị trường tài chính, đây là điều thị trường chứng khoán không mong đợi. Đồng thời, tâm lý phòng thủ, tránh rủi ro trên toàn cầu khiến dòng vốn ngoại có xu hướng rút về các thị trường lớn, ổn định hơn, tạo thêm áp lực bán tại các thị trường cận biên và mới nổi như Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, nếu xung đột không hạ nhiệt và những áp lực kể trên tiếp tục duy trì, thị trường hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600–1.630 điểm, nơi có đường MA200 đóng vai trò hỗ trợ dài hạn quan trọng. Đó là kịch bản tiêu cực cần theo dõi. Trong điều kiện bất định, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Thông điệp quan trọng nhất lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro, không sử dụng đòn bẩy và duy trì tư duy dài hạn.

Liên quan tới nhóm cổ phiếu dầu khí, ông Huy cho rằng cần nhìn nhận thận trọng hơn dù câu chuyện hưởng lợi từ giá dầu tăng là có thực. Nhóm này đã tăng hơn 70% trong hai tháng đầu năm 2026, định giá không còn thực sự rẻ. Giá dầu tăng mạnh tuần qua đã kéo các cổ phiếu như GAS, PVD, BSR, DCM bứt phá ngay cả khi thị trường chung chìm trong sắc đỏ, nhưng đã có dấu hiệu phân hóa và áp lực chốt lời xuất hiện rõ nét vào cuối tuần trước.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng giá dầu tăng cần một độ trễ nhất định, thường từ một đến hai quý, trước khi được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh. Câu chuyện thoái vốn tại một số doanh nghiệp nhà nước trong ngành cũng không thể diễn ra ngay lập tức theo kỳ vọng thị trường. Đây là những lưu ý quan trọng để tránh mua đuổi ở vùng giá cao.