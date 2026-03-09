Kỷ lục chưa từng có: Chứng khoán Việt Nam lần đầu giảm hơn 100 điểm trong một phiên

Phiên giao dịch đầu tuần của chứng khoán Việt Nam mở ra trong không khí ảm đạm, khi tâm lý nhà đầu tư bị phủ bóng bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Chỉ sau hơn 15 phút giao dịch trong phiên sáng ngày 9/3, VN-Index đã sụt giảm 104 điểm, lùi xuống còn 1.663 điểm (tại thời điểm 9h33). Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index tính theo số tuyệt đối. Toàn bộ thành quả tăng kể từ đầu năm gần như bị xóa sạch, đưa thị trường về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Riêng trên HoSE, có 320 mã giảm, trong đó 165 mã nằm sàn. Nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi áp lực xả hàng khi gần như toàn bộ rổ VN30 chìm trong sắc đỏ, với 20 cổ phiếu giảm kịch sàn. VN30-Index theo đó lao dốc hơn 126 điểm, đánh dấu mức giảm trong phiên mạnh nhất từ trước tới nay, lùi về còn 1.778 điểm.

Không khó để cảm nhận sự thất vọng của giới đầu tư lan rộng trên các diễn đàn chứng khoán và mạng xã hội. Với nhiều nhà đầu tư, nhịp giảm này không chỉ cuốn trôi phần lãi mong manh đầu năm mà còn kéo tâm lý thị trường trở lại trạng thái phòng thủ cao độ.

Theo Chứng khoán MB (MBS), xung đột tại Trung Đông đang là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán trên thế giới, hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistis tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, rủi ro lạm phát gia tăng, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro.

Trước khi xảy ra xung đột tại Trung đông, thị trường chứng khoán trong nước vẫn chống chịu khá tốt trước áp lực lãi suất huy động nhích tăng, VN-Index tiệm cận vùng 1.900 điểm.

Do vậy, ở thời điểm này, ngoài tác động từ áp lực lãi suất, thị trường còn đối mặt với rủi ro về lạm phát, rủi ro xuất khẩu, biến động tài chính và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Từ đầu năm 2026, lạm phát tại Việt Nam được đánh giá ở mức thấp và ổn định, với CPI 2 tháng đầu năm chỉ khoảng 2,94% so với cùng kỳ, khiến ít người dự báo về nguy cơ tăng vọt – phần lớn các phân tích tập trung vào phục hồi tăng trưởng kinh tế và nguy cơ lãi suất huy động nhích tăng.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã thay đổi cục diện một cách đột ngột, đẩy giá dầu thế giới tăng khoảng 30%/tuần và 58% kể từ đầu năm, tạo ra cú sốc nguồn cung năng lượng và logistics toàn cầu.

" Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam – một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng – bằng cách đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên cao, dẫn đến rủi ro lạm phát nhập khẩu ", bộ phận phân tích MBS chỉ rõ.

Đồng thời, MBS khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường.

Dù vậy, trong “nguy” vẫn có “cơ”, bất chấp độ rộng thị trường cho thấy áp lực giảm trên diện rộng, báo cáo chỉ ra rằng vẫn có nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ biến cố địa chính trị, đi ngược thị trường như: Dầu khí, Hóa chất, Vận tải biển,... có thể tiếp theo sẽ là nhóm Bảo hiểm cho đến các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như: Sản xuất điện, nước,...

﻿Đánh giá về chiến lược tổng thể, ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT cho rằng ưu tiên quản trị rủi ro vẫn là thông điệp xuyên suốt. Đây không phải thời điểm để phân bổ vốn mạnh tay vào các vị thế mới, kể cả với nhóm phòng thủ, bởi trong một thị trường đang bất định và xu hướng chung đang giảm, việc phân bổ ngược chiều thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

"Duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn không phải là biểu hiện của sự sợ hãi, mà là để có đủ lực mua vào khi thị trường thực sự tạo đáy và xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn" , chuyên gia cho hay.