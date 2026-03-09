Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng phiên VN-Index giảm điểm kỷ lục, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng phiên VN-Index giảm điểm kỷ lục, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị khoảng 138 tỷ đồng.

Phiên giảm điểm kỷ lục 9/3 đã "thổi bay" thành quả tăng giá kể từ đầu năm. Hàng trăm cổ phiếu "nằm sàn" la liệt đẩy VN-Index đóng cửa bốc hơi 115 điểm (-6,51%) xuống vùng 1.653 điểm, thấp nhất trong vòng gần 3 tháng. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 38.170 tỷ đồng.

﻿Giữa bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 250 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 348 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị khoảng 138 tỷ đồng, theo sau là VNM (120 tỷ đồng), BSR (102 tỷ đồng), GAS (70 tỷ đồng) và PVT (58 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VHM với giá trị khoảng 176 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là FPT (162 tỷ đồng), STB (161 tỷ đồng), PLX (117 tỷ đồng) và HPG (84 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 107 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng áp đảo tại SHS với giá trị khoảng 107 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại như IDC (7 tỷ đồng), PVB (3 tỷ đồng), PLC và PVI cùng được mua ròng 2 tỷ đồng mỗi mã.

Trong khi đó, ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VFS với khoảng 6 tỷ đồng, theo sau là CEO (5 tỷ đồng), VC3 (2 tỷ đồng), MST (2 tỷ đồng) và NTP (2 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng lớn nhất tại QNS với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Các mã đứng sau gồm MML (1 tỷ đồng), MSR và DDV (cùng bị bán ròng 0,8 tỷ đồng), VEA và GCF (cùng bị bán ròng 0,7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung nhiều nhất tại OIL với giá trị khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là ACV (7 tỷ đồng), PHP (1 tỷ đồng), ABI (0,3 tỷ đồng) và IDP (0,3 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Ngọc Ly

