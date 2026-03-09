Điều gì xảy ra sau 'cú rơi' mạnh nhất lịch sử chứng khoán?

VN-Index khó "tạo đáy"

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (9/3), VN-Index giảm 115 điểm (6,51%) xuống 1.652 điểm. HoSE có 233 cổ phiếu giảm sàn, loạt mã "trắng bên mua". Toàn bộ 30/30 cổ phiếu VN30 giảm giá. Thanh khoản HoSE tăng lên mức gần 41.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) - nhận định, VN-Index giảm sâu chủ yếu do lo ngại về an ninh năng lượng và áp lực lạm phát gia tăng trước tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông. Theo ông Tâm, thị trường chỉ có thể hình thành “đáy cứng” khi Iran và Mỹ tìm được tiếng nói chung, hoặc ít nhất xuất hiện kỳ vọng rõ ràng về khả năng đàm phán giữa các bên.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thể xác định thời điểm kết thúc, nhóm chịu thiệt nhất là các nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao. Nhiều mã hiện dư bán sàn, trong khi nếu thị trường thanh khoản trở lại trong 1-2 phiên tới thì mức chiết khấu đã khá sâu, dễ tạo tâm lý lo ngại bán đúng đáy.

“Cá nhân tôi đang kỳ vọng nhiều hơn vào kịch bản căng thẳng Trung Đông sẽ đạt đỉnh điểm trong 1-2 tuần tới, trước khi các bên tìm được tiếng nói chung, một phần đến từ cách tiếp cận của Mỹ thường không muốn kéo dài chiến sự, đồng thời bản thân ông Trump cũng có thể xem là một “nhà đầu tư” giống chúng ta”, ông Tâm cho hay.

Thị trường ngập sắc đỏ trong phiên 9/3.

Theo kịch bản này, vị chuyên gia cho rằng, VN-Index sau nhịp giảm sâu có xác suất hình thành đáy chữ V. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản đó xảy ra, nhà đầu tư cũng khó có thể tối ưu điểm mua. Nguyên nhân là các thông tin từ Trung Đông thường xuất hiện khá bất ngờ và nhiều khả năng được công bố vào cuối tuần hoặc buổi tối theo giờ Việt Nam.

Ông Tâm cũng lưu ý, một số cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, phân đạm có thể đang hưởng lợi nhờ giá hàng hóa tăng. Tuy nhiên, nếu trạng thái margin của toàn thị trường trở nên căng thẳng, rủi ro ở những nhóm này cũng sẽ gia tăng. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn được xem là nhóm “làm chủ cuộc chơi” và có thể cân nhắc giải ngân tại các nhịp giảm sâu tiếp theo của thị trường.

Ngược lại, với nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, ông Tâm cho rằng không nên bán tháo toàn bộ danh mục bằng mọi giá.

Nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể dần nắm lợi thế

Theo Khối Phân tích và tư vấn đầu tư của Chứng khoán VNDirect, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang đã đẩy giá dầu Brent tăng lên 110-120 USD/thùng trong phiên 9/3 - mức tăng mạnh nhất từ năm 1988.

Cú sốc giá dầu tạo áp lực đáng kể lên các t hị trường tài chính , trong đó có chứng khoán, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, tỷ giá.

Về mặt kỹ thuật, thị trường đang vận động quanh 3 ngưỡng hỗ trợ trọng yếu: 1.660 - 1.600 - 1.500 điểm. Trong đó, vùng 1.500 mang ý nghĩa then chốt - nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng trung hạn của thị trường sẽ chính thức bị phá vỡ.

Dù vậy, nhóm phân tích cũng lưu ý rằng, mặt bằng định giá khi VN-Index giảm xuống dưới 1.660 điểm đang trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. Chỉ số P/E dự phóng của thị trường đã lùi về thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi P/B tiệm cận vùng định giá mà dòng tiền trung - dài hạn thường bắt đầu tích lũy trong các chu kỳ điều chỉnh trước đây. Nói cách khác, nền tảng định giá lại dần nghiêng về phía người mua.

Giá dầu Brent tăng lên mức 110-120 USD/thùng trong phiên 9/3 - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 1988.

Ngoài yếu tố định giá, VNDirect Research cũng cho rằng, giá dầu sau khi tăng sốc từ vùng khoảng 77 USD/thùng lên trên 110 USD/thùng, nhiều khả năng sẽ phải tìm vùng cân bằng mới trong thời gian tới. Theo kịch bản cơ sở, những biến động một chiều với biên độ quá lớn thường khó duy trì lâu; khi giá dầu bắt đầu hình thành vùng tích lũy, áp lực bán trên thị trường cổ phiếu cũng có thể giảm dần.

Nhóm phân tích dự báo, ở kịch bản cơ sở , VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng giữa 1.500-1.600 điểm. Tại khu vực này, sự kết hợp giữa mặt bằng định giá hấp dẫn và kỳ vọng giá dầu ổn định hơn có thể tạo nền tảng cho lực cầu hỗ trợ chỉ số, từ đó mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, đồng thời theo dõi sát diễn biến giá dầu thế giới cũng như các phản ứng chính sách để có chiến lược đầu tư phù hợp.