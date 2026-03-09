Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” 1,5 tỷ USD trong phiên VN-Index bay 115 điểm

Theo cập nhật từ bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tổng tài sản của 8 tỷ phú USD Việt Nam giảm khoảng 2,27 tỷ USD trong phiên 9/3. Mức giảm lớn nhất thuộc về ông Phạm Nhật Vượng, tương đương 6,03%. Song, tỷ phú này vẫn là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 100 thế giới với tài sản 23,7 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hai nữ doanh nhân thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng ghi nhận mức giảm tài sản trong phiên hôm nay. Bà Phạm Thu Hương còn khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 186,3 triệu USD (6,78%), xếp hạng 1.601 thế giới. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng sở hữu 1,8 tỷ USD, giảm 131 triệu USD (6,74%), đứng 2.193 toàn cầu.

Diễn biến này xảy ra khi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt giảm mạnh. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) giảm 6,95% xuống 88.400 đồng, Vingroup (VIC) giảm 6,96% còn 145.600 đồng, Vincom Retail (VRE) giảm 6,86% xuống 24.450 đồng, còn Vinpearl (VPL) giảm 6,91%, chốt phiên 71.400 đồng.

Ngoài ông Vượng, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VietJet Air cũng giảm 117,2 triệu USD, tương đương 3,09%.

Trong ngành thép, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát Group, sở hữu 2,5 tỷ USD và xếp hạng 1.605 toàn cầu. Tài sản của ông giảm 194,6 triệu USD, tương đương 7,08%.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, hiện có khoảng 2 tỷ USD, xếp hạng 2.000 thế giới, giảm 165,7 triệu USD, xấp xỉ 7,58%. Ngoài ra, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, có khối tài sản khoảng 1 tỷ USD, xếp hạng 3.069 thế giới, giảm 71 triệu USD tương ứng 6,35%.

Còn ngành tiêu dùng - bán lẻ, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, sở hữu 991,7 triệu USD, xếp hạng 3.144 thế giới, giảm 73,6 triệu USD (6,91%).

Biến động tài sản của các tỷ phú Việt Nam ngày 9/3. Ảnh: Chụp màn hình Forbes

Bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes theo dõi biến động tài sản hằng ngày của những người giàu nhất thế giới. Nền tảng theo dõi tài sản này liên tục cập nhật giá trị tài sản ròng và thứ hạng của từng cá nhân được Forbes xác nhận là tỷ phú. Giá trị các khoản nắm giữ cổ phiếu niêm yết được cập nhật mỗi 5 phút khi thị trường chứng khoán mở cửa (giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 15 phút).

Tài sản của các tỷ phú Việt Nam phần lớn được tính dựa trên giá trị cổ phiếu tại các doanh nghiệp niêm yết như Vingroup, Hòa Phát Group, Techcombank, Masan Group hay VPBank. Do đó, mỗi biến động mạnh của thị trường chứng khoán thường kéo theo sự thay đổi đáng kể trong bảng xếp hạng tài sản của các doanh nhân.

Phiên giao dịch ngày 9/3 là phiên điều chỉnh mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam nếu tính theo điểm số. Xét theo tỷ lệ, mức giảm 6,5% cũng là mức giảm sâu nhất trong gần một năm trở lại đây, chỉ sau phiên giảm 6,68% khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng. Áp lực bán tháo xuất hiện ngay từ đầu phiên khi nhiều công ty chứng khoán và các nguồn cho vay ngoài hệ thống đồng loạt call margin, khiến lực bán tăng mạnh.

Ngay sau phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), chỉ số VN-Index đã mất khoảng 90 điểm và tiếp tục nới rộng biên độ giảm trong suốt phiên. Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index giảm 115 điểm, xuống còn 1.652 điểm.

Trên HoSE, sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ thị trường. Có 366 mã cổ phiếu giảm giá, trong đó 233 mã giảm hết biên độ. Ngược lại, toàn sàn chỉ còn 11 mã tăng, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Toàn bộ rổ VN30 gồm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn đều đóng cửa trong sắc đỏ.



