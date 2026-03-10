Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động thái mới của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sau cú giảm điểm lịch sử

10-03-2026 - 21:40 PM | Thị trường chứng khoán

Động thái đăng ký mua gom cổ phiếu sau khi thị trường chứng khoán giảm kỷ lục giúp nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá các cổ phiếu này sẽ sớm hồi phục

Hai "thiếu gia" nhà ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long (Nam Long Group-NLG), vừa công bố sẽ tung hàng chục tỉ đồng gom cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư. Động thái này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của gia đình Chủ tịch HĐQT Nam Long vào tiềm năng phát triển của doanh nghiệp khi cổ phiếu trên thị trường giảm sốc.

Theo đó, ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam - con trai ông Nguyễn Xuân Quang - đồng loạt đăng ký mua mỗi người 1 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6-3 đến 4-4. 

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Hiệp nắm giữ 5,828 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 1,20% cổ phần. Dự kiến sau khi hoàn tất giao dịch, khối tài sản chứng khoán của ông tại Nam Long sẽ tăng lên 6,828 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,41%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam sở hữu hơn 5.781 triệu cổ phiếu NLG (1,19%) và dự kiến sẽ nâng mức sở hữu lên 6,781 triệu cổ phiếu (1,4%) sau giao dịch.

Tính theo giá giao dịch ngày 10-3, 2 ông phải chi gần 52 tỉ đồng để mua cổ phiếu NLG. Cả hai giao dịch đều được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

Hiện tại, ông Nguyễn Xuân Quang nắm giữ hơn 38,15 triệu cổ phiếu NLG, chiếm 7,86% vốn điều lệ Nam Long Group.

Cùng thời điểm này, con trai tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Viet Jet (Vietjet Air- VJC), cũng công bố thông tin người nội bộ là ông Nguyễn Phước Hùng Anh vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC. Theo đó, ông Hùng Anh sẽ tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu VJC từ 0,01% lên 0,35%

Với giá niêm yết VJC trên sàn đang trên 155.000 đồng/cổ phiếu, ông Hủng Anh phải chi hơn 310 tỉ đồng để mua cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13-3 đến 11-4; phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc SMC Investment Trading JSC (mã chứng khoán SMC), cũng đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC khi thị trường biến động mạnh.

Bà Dương Thị Thái, người được ủy quyền công bố thông tin, đồng thời phụ trách quản trị tại Công ty CP Dược liệu Việt Nam (mã DVM), cũng vừa đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch này từ ngày 11 đến 31-3.

Động thái đăng ký mua cổ phiếu sau khi thị trường chứng khoán giảm kỷ lục phiên 9-3 giúp nhiều nhà đầu tư tăng thêm niềm tin, kỳ vọng giá các cổ phiếu nêu trên sẽ sớm hồi phục.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

