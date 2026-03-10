Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, VN-Index bật tăng gần 24 điểm

10-03-2026 - 20:52 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, VN-Index bật tăng gần 24 điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên hồi phục mạnh mẽ khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép, phân bón, …

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 10/03, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt khi giá dầu thế giới lao dốc, giúp thị trường đảo chiều tích cực. Chỉ số VN-Index có thời điểm tăng vọt hơn 63 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy đổ vào mạnh mẽ. Tuy nhiên, áp lực rung lắc về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp.

Kết phiên 10/03, chỉ số VN-Index tăng 23,94 điểm, lên 1.676,73 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,71 điểm, lên 240,07 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 3,29 điểm, lên 122,64 điểm.

Sau phiên lao dốc kỷ lục trước đó, cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền bắt đáy. Nhiều mã tăng mạnh, thậm chí chạm trần.

Dẫn đầu là STB tăng 6,91% và MBB tăng 6,84%. Theo sau là loạt cổ phiếu tăng cận trần như ACB (+6,68%), CTG (+5,57%), VCB (+5,41%), HDB (+4,36%), BID (+3,08%) và VAB (+3,16%). Sự bứt phá của nhóm ngân hàng đóng vai trò “đầu tàu”, giúp thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau cú điều chỉnh mạnh.

Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh trong phiên 10/3.

Tương tư, cổ phiếu chứng khoán cũng hồi phục mạnh, với: VCK +6,88%, TCX +1,73%, HCM +1,15%, SSI +1,19%, VPX +6,71%, …

Cổ phiếu thép cũng tăng bứt phá mạnh mẽ, nổi bật là cổ phiếu HPG tăng trần 6,9%. Trong khi, các mã NKG +3,7%, HSG +3,62%, …

Cổ phiếu phân bón cũng giao dịch khởi sắc, với: DGC +6,9%, DCM +5,75%, DPM +4,51%, CSV +1,8%, BFC +4,57%, …

Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng bứt phá, đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường, như: VNM +6,88%, MWG +5,19%, PNJ +6,57%, FPT +4,74%, EVF +6,72%, VCG +6,97%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản rung lắc mạnh, dù sắc xanh chiếm ưu thế, với: NLG +6,82%, TCH +6,81%, VHM +1,58%, KDH +4,59%, NVL +1,43%, VPI +1,8%, … Trong khi, VIC -2,61%, VRE -1,64%, HDC -1,18%, BCM -0,81%, QCG -3,91%, …

Cổ phiếu dầu khí chịu áp lực mạnh khi giá dầu thế giới giảm sâu. Nhiều mã của nhóm này giảm sàn và cận sàn, như: PLX -6,93%, PVT -6,99%, GAS -7%, PVP -6,78%, BSR -6,37%, POW -3,32%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, kìm hãm đà “thăng hoa” của thị trường, như: GEX -4,07%, GVR -5,12%, VIX -2,74%, VND -2,07%, GEE -6,61%, …

Sau 5 phiên bán ròng, hôm nay khối ngoại bất ngờ “quay xe” mua ròng gần 1.100 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 581 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MWG (561 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (317,56 tỷ đồng), cổ phiếu VNM (222,25 tỷ đồng), cổ phiếu BSR (158,59 tỷ đồng), cổ phiếu PVD (106,87 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu STB với giá trị hơn 387 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (185,68 tỷ đồng), cổ phiếu VPB (153,68 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (125,36 tỷ đồng), …

Phiên hồi phục mạnh cho thấy lực cầu bắt đáy đang quay trở lại sau nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Tuy nhiên, những rung lắc cuối phiên cũng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến của dòng tiền trong các phiên tới.

Theo Nguyên Trang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát Nổi bật

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm” Nổi bật

Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên thị trường phục hồi

Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên thị trường phục hồi

17:50 , 10/03/2026
Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng Tết

Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng Tết

17:41 , 10/03/2026
Nhiều doanh nghiệp công bố tài liệu đại hội cổ đông cho... có

Nhiều doanh nghiệp công bố tài liệu đại hội cổ đông cho... có

17:39 , 10/03/2026
VPBankS tung gói ưu đãi linh hoạt: Zero Fee và Zero Margin

VPBankS tung gói ưu đãi linh hoạt: Zero Fee và Zero Margin

17:30 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên