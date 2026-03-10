Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, VN-Index bật tăng gần 24 điểm

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 10/03, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt khi giá dầu thế giới lao dốc, giúp thị trường đảo chiều tích cực. Chỉ số VN-Index có thời điểm tăng vọt hơn 63 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy đổ vào mạnh mẽ. Tuy nhiên, áp lực rung lắc về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp.

Kết phiên 10/03, chỉ số VN-Index tăng 23,94 điểm, lên 1.676,73 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,71 điểm, lên 240,07 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 3,29 điểm, lên 122,64 điểm.

Sau phiên lao dốc kỷ lục trước đó, cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền bắt đáy. Nhiều mã tăng mạnh, thậm chí chạm trần.

Dẫn đầu là STB tăng 6,91% và MBB tăng 6,84%. Theo sau là loạt cổ phiếu tăng cận trần như ACB (+6,68%), CTG (+5,57%), VCB (+5,41%), HDB (+4,36%), BID (+3,08%) và VAB (+3,16%). Sự bứt phá của nhóm ngân hàng đóng vai trò “đầu tàu”, giúp thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau cú điều chỉnh mạnh.

Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh trong phiên 10/3.

Tương tư, cổ phiếu chứng khoán cũng hồi phục mạnh, với: VCK +6,88%, TCX +1,73%, HCM +1,15%, SSI +1,19%, VPX +6,71%, …

Cổ phiếu thép cũng tăng bứt phá mạnh mẽ, nổi bật là cổ phiếu HPG tăng trần 6,9%. Trong khi, các mã NKG +3,7%, HSG +3,62%, …

Cổ phiếu phân bón cũng giao dịch khởi sắc, với: DGC +6,9%, DCM +5,75%, DPM +4,51%, CSV +1,8%, BFC +4,57%, …

Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng bứt phá, đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường, như: VNM +6,88%, MWG +5,19%, PNJ +6,57%, FPT +4,74%, EVF +6,72%, VCG +6,97%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản rung lắc mạnh, dù sắc xanh chiếm ưu thế, với: NLG +6,82%, TCH +6,81%, VHM +1,58%, KDH +4,59%, NVL +1,43%, VPI +1,8%, … Trong khi, VIC -2,61%, VRE -1,64%, HDC -1,18%, BCM -0,81%, QCG -3,91%, …

Cổ phiếu dầu khí chịu áp lực mạnh khi giá dầu thế giới giảm sâu. Nhiều mã của nhóm này giảm sàn và cận sàn, như: PLX -6,93%, PVT -6,99%, GAS -7%, PVP -6,78%, BSR -6,37%, POW -3,32%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, kìm hãm đà “thăng hoa” của thị trường, như: GEX -4,07%, GVR -5,12%, VIX -2,74%, VND -2,07%, GEE -6,61%, …

Sau 5 phiên bán ròng, hôm nay khối ngoại bất ngờ “quay xe” mua ròng gần 1.100 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 581 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MWG (561 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (317,56 tỷ đồng), cổ phiếu VNM (222,25 tỷ đồng), cổ phiếu BSR (158,59 tỷ đồng), cổ phiếu PVD (106,87 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu STB với giá trị hơn 387 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (185,68 tỷ đồng), cổ phiếu VPB (153,68 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (125,36 tỷ đồng), …

Phiên hồi phục mạnh cho thấy lực cầu bắt đáy đang quay trở lại sau nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Tuy nhiên, những rung lắc cuối phiên cũng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến của dòng tiền trong các phiên tới.