Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên thị trường phục hồi

Sau phiên giảm mạnh gần hết biên độ của thị trường trước diễn biến tăng sốc của giá dầu, chỉ số chính đã phục hồi ngay đầu phiên 10/3 lên vùng giá 1.720 điểm sau đó chịu áp lực rung lắc giảm điểm nhẹ trở lại. Đóng cửa, VN-Index phục hồi tăng 23,94 điểm (+1,46%) lên mức 1.676,73 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.078 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, MBB và ACB được mua ròng với giá trị lần lượt là 41 tỷ và 32 tỷ đồng. Theo sau là FRT (17 tỷ), VCB (15 tỷ), VIX (12 tỷ), VTP (11 tỷ), GAS (11 tỷ), FUEMAVND (10 tỷ), VCI (10 tỷ) và NLG (9 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -76 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-67 tỷ), VIC (-34 tỷ), VNM (-27 tỷ) và VCG (-26 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HPG (-24 tỷ), LPB (-21 tỷ), DGC (-21 tỷ), SHB (-21 tỷ) và VPB (-20 tỷ đồng).