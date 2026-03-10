Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng Tết

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 198.000 tài khoản trong tháng 2/2026. Con số này thấp hơn hẳn mức 200.000 tài khoản trong nước mở mới đã được duy trì trong 7 tháng thước đó. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 88 tài khoản.

Số lượng tài khoản mở mới có dấu hiệu ảm đạm hơn trong tháng 2 vừa qua do số lượng ngày ít hơn, cộng thêm trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Tháng 2 vừa qua, thị trường diễn biến tích cực. trong đó VN-Index tăng 2,8% lên 1.880,33 điểm. Thanh khoản có dấu hiệu hạ nhiệt khi khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày, giá trị bình quân hơn 28.891 tỷ đồng/ngày, tương đương khoảng 1,15 tỷ USD

Dù vậy, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 7.900 tỷ đồng.

Điểm tích cực là số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 205 tài khoản trong tháng 2. Cá nhân tăng 199 tài khoản trong khi tổ chức tăng 6 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 50.737 tài khoản.