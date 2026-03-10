Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng Tết

10-03-2026 - 17:41 PM | Thị trường chứng khoán

Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng Tết

Số tài khoản trong nước mở mới thấp nhất kể từ giữa năm 2025.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 198.000 tài khoản trong tháng 2/2026. Con số này thấp hơn hẳn mức 200.000 tài khoản trong nước mở mới đã được duy trì trong 7 tháng thước đó. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 88 tài khoản.

Số lượng tài khoản mở mới có dấu hiệu ảm đạm hơn trong tháng 2 vừa qua do số lượng ngày ít hơn, cộng thêm trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Tháng 2 vừa qua, thị trường diễn biến tích cực. trong đó VN-Index tăng 2,8% lên 1.880,33 điểm. Thanh khoản có dấu hiệu hạ nhiệt khi khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày, giá trị bình quân hơn 28.891 tỷ đồng/ngày, tương đương khoảng 1,15 tỷ USD

Dù vậy, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 7.900 tỷ đồng.

Điểm tích cực là số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 205 tài khoản trong tháng 2. Cá nhân tăng 199 tài khoản trong khi tổ chức tăng 6 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 50.737 tài khoản.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát Nổi bật

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm” Nổi bật

Nhiều doanh nghiệp công bố tài liệu đại hội cổ đông cho... có

Nhiều doanh nghiệp công bố tài liệu đại hội cổ đông cho... có

17:39 , 10/03/2026
VPBankS tung gói ưu đãi linh hoạt: Zero Fee và Zero Margin

VPBankS tung gói ưu đãi linh hoạt: Zero Fee và Zero Margin

17:30 , 10/03/2026
Công ty con của Viconship lên kế hoạch lợi nhuận 'đi lùi', niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Công ty con của Viconship lên kế hoạch lợi nhuận 'đi lùi', niêm yết cổ phiếu trên HoSE

17:18 , 10/03/2026
Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức “khủng” 120%

Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức “khủng” 120%

16:20 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên