Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức “khủng” 120%

CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (mã: L40) đã thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 120%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

L40 dự kiến phát hành khoảng 12,96 triệu cp để trả cổ tức, nguồn vốn lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 và do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Hoàn tất đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của L40 có thể tăng lên gần 238 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2025, L40 đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, số tiền trả cho cổ đông khoảng 5,4 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của L40 sẽ đạt 125%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, L40 ghi nhận doanh thu thuần gần 263 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước. Lãi ròng tới 318 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần. Theo giải trình, L40 cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận tại các công trình thi công được cải thiện, hoạt động kinh doanh cát đạt hiệu quả cao và tiết giảm chi phí.

Năm 2026, L40 lên kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với kết quả 2025, tuy nhiên lãi ròng dự kiến giảm 37% xuống còn 200 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến chuyển trụ sở chính từ phường Bình Thạnh, TPHCM về phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

ĐHĐCĐ vừa qua cũng bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, tất cả ứng viên đều trúng cử với tỷ lệ tán thành 100%. Trong đó, ông Đỗ Tấn Cường được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Ông Đinh Văn Xuân, Tổng Giám đốc Công ty, cũng trúng cử Thành viên HĐQT; trong khi ông Trần Văn Hùng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát.

Trên thị trường, cổ phiếu L40 chốt phiên 10/3 đạt 65.000 đồng/cp.