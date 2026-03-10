Cả thế giới 'thở phào' về giá dầu, chứng khoán

Giá dầu hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch hôm nay (10/3) giá dầu Brent giao dịch quanh mức 92,46 USD/thùng, giảm mạnh so với đỉnh gần 120 USD của phiên trước.

Giá dầu hạ nhiệt khi xuất hiện tín hiệu ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Theo một trợ lý của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề xuất giải quyết nhanh chóng cuộc chiến với Iran, giúp làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu Brent từng đạt mức cao nhất 119,50 USD/thùng, dầu thô WTI của Mỹ chạm 119,48 USD/thùng. Đà tăng mạnh xuất phát từ lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn khi các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông cắt giảm sản lượng trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Giá dầu giảm sau cú tăng sốc đầu tuần.

Nguồn cung dầu khu vực vùng Vịnh chịu áp lực khi một số nước bắt đầu giảm sản lượng. Cuối tuần qua, Iraq đã cắt giảm sản lượng tại các mỏ dầu chủ chốt phía Nam tới 70%, xuống còn khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Tập đoàn Dầu khí Kuwait cũng bắt đầu giảm sản lượng và tuyên bố tình trạng bất khả kháng.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 9/3, ông Trump cho rằng chiến dịch quân sự chống Iran “đã gần như hoàn tất” và Washington đã “vượt xa” mốc thời gian ban đầu từ 4-5 tuần.

Phản ứng trước phát biểu này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ “quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh” và cảnh báo sẽ không cho phép “một lít dầu nào được xuất khẩu khỏi khu vực” nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục.

Theo Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của IG, giá dầu trong thời gian tới có thể tiếp tục biến động mạnh. Ông dự báo dầu thô nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ rộng từ khoảng 75 USD đến 105 USD/thùng trong các phiên sắp tới.

Giá vàng ít biến động hơn so với dầu mỏ. Sáng 10/3, vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 5.133,55 USD/ounce, vẫn nằm trong biên độ giao dịch của tuần trước.

Diễn biến của vàng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường vẫn chưa xác định rõ hướng đi của xung đột Trung Đông cũng như chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, thị trường tiền điện tử tiếp tục đi ngang. Bitcoin tăng nhẹ 0,2% lên 69.127,60 USD, còn Ether giảm 0,4% xuống 2.018,69 USD.

Chứng khoán châu Á phục hồi

Sau phiên bán tháo mạnh đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 10/3. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 2,6%, chấm dứt chuỗi hai ngày giảm liên tiếp kể từ khi xung đột bùng phát. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 3,6%. Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh 6,4%.

Đà tăng mạnh tại Hàn Quốc thậm chí khiến Sở Giao dịch Chứng khoán nước này phải kích hoạt cơ chế hạn chế giao dịch song song sau khi hợp đồng tương lai tăng hơn 5%, tạm dừng giao dịch tự động trong năm phút.

Trên thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 e-mini giảm nhẹ 0,2%, cho thấy đà phục hồi của phiên trước có phần chững lại.

Những tín hiệu trái chiều từ Trung Đông khiến thị trường toàn cầu biến động mạnh trong phiên đầu tuần. Giá dầu ban đầu tăng vọt, kéo theo đà giảm sâu của chứng khoán Mỹ trước khi Phố Wall phục hồi khi xuất hiện thông tin Washington có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2,3 điểm cơ bản xuống còn 4,109% khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed có thể diễn ra vào tháng 7.

Chứng khoán châu Á có tín hiệu khởi sắc.

Các nhà phân tích của ING nhận định lợi suất trái phiếu vẫn đang ở mức đáng lo ngại do áp lực lạm phát chưa biến mất. Lợi suất có thể giảm nhẹ trong các giao dịch điều chỉnh, nhưng khó có khả năng xuất hiện đợt tăng mạnh bền vững trên thị trường trái phiếu.

Chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - giảm nhẹ 0,1% xuống 98,79, xóa toàn bộ mức tăng của tuần trước. Đồng USD giảm bớt sức hút trú ẩn do có thông tin cho rằng xung đột Trung Đông có thể bị kiềm chế. Trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, đồng USD giao dịch quanh mức 157,73 yen và 1,1632 USD đổi một euro.

Đồng bảng Anh phục hồi ở mức 1,3412 USD, trong khi đồng đô la New Zealand ổn định ở 0,5932 USD. Đồng đô la Australia - đồng tiền nhạy cảm với rủi ro - dao động quanh 0,7068 USD.

Theo Rodrigo Catril - chiến lược gia tiền tệ cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Australia - thị trường hiện “tạm nghỉ” sau cú sốc lớn đầu tuần. Ông cho rằng tình hình khó lường, những tuyên bố về việc chiến tranh sắp kết thúc chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn rủi ro bất ổn.

Theo chiến lược gia Henry Allen của Deutsche Bank, thị trường hiện tiến gần hơn ngưỡng rủi ro so với một tuần trước, nhưng vẫn chưa đến mức gây ra cú sụt giảm mạnh như giai đoạn năm 2022 sau cú sốc năng lượng từ cuộc chiến Nga - Ukraine.