Chứng khoán Thiên Việt đầu tư 4 triệu USD vào xe máy điện Dat Bike

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS ) chính thức công bố khoản đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike, nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam. Khoản đầu tư này được thực hiện trong vòng gọi vốn Series B của Dat Bike và đánh dấu sự tham gia của một ngân hàng đầu tư trong nước vào lĩnh vực xe máy điện (EV).

Khoản đầu tư mới nhất này của TVS là bước đi nằm trong chiến lược thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển xanh và tăng trưởng bền vững. Nguồn vốn dự kiến sẽ được phân bổ cho các hạng mục trọng yếu của Dat Bike, bao gồm mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cấp hệ thống phân phối và tăng cường năng lực R&D. Việc củng cố các nền tảng vận hành này giúp Dat Bike chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch mở rộng ra thị trường khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, TVS còn hỗ trợ Dat Bike trong tư vấn quản trị, xây dựng kế hoạch phát triển, tối ưu hoá chuỗi giá trị và kết nối với thị trường vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tăng trưởng dài hạn.

“Xu thế giao thông xanh (green mobility) đang hình thành rõ nét trên toàn cầu khi các quốc gia đẩy mạnh chính sách giảm phát thải hướng tới mục tiêu Net Zero 2050,” Bà Nguyễn Thanh Thảo , Tổng Giám đốc TVS, chia sẻ.

“Việt Nam có hơn 77 triệu xe máy lưu hành và khoảng 3 triệu xe mới bán ra mỗi năm, là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, Dat Bike là doanh nghiệp nội địa tiên phong, tự chủ công nghệ từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất. Chúng tôi tin tưởng Dat Bike sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch tại Việt Nam.”

Khoản đầu tư này không chỉ là một bước ngoặt trong chiến lược phát triển xanh của TVS mà còn là minh chứng cho sự ghi nhận ngày càng cao đối với năng lực công nghệ Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

“ Với vai trò là nhà đầu tư tài chính chiến lược, TVS mong muốn đồng hành cùng Dat Bike trong chặng đường mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực R&D và xây dựng hệ sinh thái xe điện Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải. Đây cũng là minh chứng cho định hướng đầu tư có trách nhiệm của TVS: tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội.”

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Nhà sáng lập và CEO Dat Bike, chia sẻ: “Việc TVS quyết định đầu tư không chỉ là mang ý nghĩa đóng góp nguồn lực tài chính đối với Dat Bike mà đây còn là hành động khẳng định niềm tin vào công nghệ do người Việt có thể chinh phục thị trường quốc tế nói chung và chiến lược tăng trưởng của Dat Bike nói riêng. Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận và đồng hành của một nhà đầu tư trong nước có tên tuổi như TVS. Sự hợp tác này sẽ giúp Dat Bike tăng tốc: mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao quy mô và chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực vào hành trình Net Zero của đất nước.”