Cổ phiếu của tỷ phú Trần Đình Long làm một điều chưa từng có trong gần 1 năm

Sau cú giảm sâu, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bất ngờ trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh, dẫn dắt đà hồi phục của thị trường. Phiên sáng 10/3, HPG tăng kịch trần lên 27.100 đồng/cổ phiếu – đánh dấu phiên tăng trần đầu tiên của mã này sau gần một năm, kể từ giai đoạn thị trường chạm đáy vì cú sốc thuế quan.

Lực cầu dâng cao với hàng triệu cổ phiếu xếp hàng mua giá trần trong khi bên bán gần như “trắng bảng”. Không chỉ bứt phá về giá, dòng tiền cũng đổ mạnh vào HPG khi thanh khoản khớp lệnh trong phiên sáng đạt gần 62 triệu cổ phiếu, cao nhất toàn thị trường.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HPG diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin ông Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Hòa Phát. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/3 đến 10/4/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Minh đang nắm giữ hơn 176,3 triệu cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 2,298% vốn điều lệ của Hòa Phát. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu sở hữu của ông dự kiến tăng lên hơn 226,3 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn.

Ông Minh hiện đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, tổ chức đang sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 0,047% vốn điều lệ. Tính chung trước giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do ông Minh và các bên liên quan nắm giữ đạt khoảng 2,68 tỷ đơn vị, tương ứng 35,021% vốn của Hòa Phát. Nếu giao dịch hoàn tất, con số này dự kiến tăng lên khoảng 2,74 tỷ cổ phiếu, tương đương 35,672% vốn điều lệ.

Gia đình Chủ tịch Trần Đình Long hiện vẫn là nhóm cổ đông chi phối tại Hòa Phát. Cụ thể, ông Long đang sở hữu khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu, tương đương 25,796% vốn, trong khi vợ ông nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,879%.

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 21/4 tại Grand Ballroom, khách sạn Meliá Hanoi. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 18/3. Đến nay, doanh nghiệp chưa công bố chi tiết chương trình cũng như các nội dung dự kiến trình tại đại hội.