Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ một cổ phiếu ngược dòng “trần cứng” giữa lúc 300 mã nằm sàn

10-03-2026 - 00:13 AM | Thị trường chứng khoán

Bất ngờ một cổ phiếu ngược dòng “trần cứng” giữa lúc 300 mã nằm sàn

Cổ phiếu này đã tăng phiên thứ 14 liên tiếp, trong đó kịch trần 12 phiên. Thị giá bứt phá hơn 154% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Thị trường phiên đầu tuần ghi nhận áp lực bán gia tăng mạnh ngay từ những phút đầu, đẩy hàng trăm cổ phiếu giảm hết biên độ. Chưa hết phiên sáng nhưng VN-Index đã bay hơn 110 điểm – bằng mức giảm của cả tuần trước đó, tạm thời lùi về dưới 1.660 điểm.

Giữa lúc thị trường hoảng loạn bán tháo, một cổ phiếu HOSE gây chú ý khi ngược dòng tăng kịch trần. Cụ thể, mã HRC của CTCP Cao su Hòa Bình tăng phiên thứ 14 liên tiếp, trong đó kịch trần 12 phiên. Thị giá bứt phá hơn 154% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trước khi bước vào nhịp tăng mạnh, HRC là cổ phiếu khá trầm lắng trên sàn HOSE, chủ yếu đi ngang quanh vùng 30.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản bình quân ở mức thấp. Tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc từ cuối tháng 2 giúp cổ phiếu này tăng tốc nhanh chóng.

HRC cũng đã có văn băn giải trình về diễn biến tăng giá bất thường của cổ phiếu, cho biết đà tăng thời gian qua chủ yếu đến từ yếu tố cung – cầu trên thị trường chứng khoán. Công ty khẳng định không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến giá giao dịch cổ phiếu, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường và ổn định.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) – cổ đông chi phối hiện đang nắm giữ hơn 55% vốn tại Cao su Hòa Bình. GVR hiện nằm trong danh sách doanh nghiệp dự kiến thoái vốn Nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước cùng với Nghị định 57 về cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp không cần duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối đang củng cố kỳ vọng về làn sóng giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn, trong đó có GVR.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Cao su Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 244 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố số liệu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 35 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 61 tỷ đồng của năm trước đó.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 860 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài chính, nợ phải trả của công ty ở mức khoảng 230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 628 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu, hrc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát Nổi bật

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm” Nổi bật

Loạt dự báo bất ngờ về thị trường chứng khoán sau phiên giảm điểm kỷ lục

Loạt dự báo bất ngờ về thị trường chứng khoán sau phiên giảm điểm kỷ lục

00:10 , 10/03/2026
Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên bán tháo kỷ lục?

Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên bán tháo kỷ lục?

00:08 , 10/03/2026
MBS: Trong "nguy" có "cơ", vẫn xuất hiện nhiều nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường và hưởng lợi từ biến cố địa chính trị

MBS: Trong "nguy" có "cơ", vẫn xuất hiện nhiều nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường và hưởng lợi từ biến cố địa chính trị

00:05 , 10/03/2026
Chuyên gia dự báo VN-Index còn một nhịp chỉnh sâu trước khi bật tăng trở lại, cơ hội lộ diện ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Chuyên gia dự báo VN-Index còn một nhịp chỉnh sâu trước khi bật tăng trở lại, cơ hội lộ diện ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt

00:03 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên