MBS: Trong "nguy" có "cơ", vẫn xuất hiện nhiều nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường và hưởng lợi từ biến cố địa chính trị

Trong báo cáo mới nhất của Chứng khoán MB (MBS), xung đột tại Trung Đông đang là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán trên thế giới, hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistis tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo MBS, cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế đi kèm rủi ro lạm phát gia tăng đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro.

Trước khi xảy ra xung đột tại Trung đông, thị trường chứng khoán trong nước vẫn chống chịu khá tốt trước áp lực lãi suất huy động nhích tăng, VN-Index tiệm cận vùng 1.900 điểm.

Do vậy, ở thời điểm này, ngoài tác động từ áp lực lãi suất, thị trường còn đối mặt với rủi ro về lạm phát, rủi ro xuất khẩu, biến động tài chính và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Từ đầu năm 2026, lạm phát tại Việt Nam được đánh giá ở mức thấp và ổn định, với CPI 2 tháng đầu năm chỉ khoảng 2,94% so với cùng kỳ, khiến ít người dự báo về nguy cơ tăng vọt – phần lớn các phân tích tập trung vào phục hồi tăng trưởng kinh tế và nguy cơ lãi suất huy động nhích tăng.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã thay đổi cục diện một cách đột ngột, đẩy giá dầu thế giới tăng khoảng 30%/tuần và 58% kể từ đầu năm, tạo ra cú sốc nguồn cung năng lượng và logistics toàn cầu.

Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam – một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng – bằng cách đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên cao, dẫn đến rủi ro lạm phát nhập khẩu.

Trong "nguy" có "cơ"﻿

Về chiến lược, MBS khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho kịch bản rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường.

"Tuy vậy, trong “nguy” vẫn có “cơ”, bất chấp độ rộng thị trường cho thấy áp lực giảm trên diện rộng, vẫn có nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ biến cố địa chính trị, đi ngược thị trường như: Dầu khí, Hóa chất, Vận tải biển,… có thể tiếp theo sẽ là nhóm Bảo hiểm cho đến các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như: Sản xuất điện, nước,…", MBS nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, MBS cho rằng khi xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu được hưởng lợi vẫn nên duy trì trong danh mục dù mức tăng đã khá mạnh như: Dầu khí, Hóa chất (trong đó có phân bón), Cao su tự nhiên, khoáng sản, Vận tải biển/Logistics,… bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu Bảo hiểm, Sản xuất điện, nước,...

Trong kịch bản thị trường có nhịp hồi kỹ thuật, nhóm cổ phiếu Chứng khoán sẽ rất đáng chú ý khi thanh khoản đang ở mức cao và mức chiếu khấu ở một số cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn.﻿

Bộ phận phân tích MBS đưa ra một số khuyến nghị cho nhà đầu tư bao gồm: bảo toàn vốn, hạ tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn khi các mốc hỗ trợ ngắn hạn có thể bị phá vỡ trong phiên trước khi có nhịp hồi kỹ thuật.

"Cơ hội để lựa chọn cổ phiếu khá co hẹp nếu không có sẵn nhóm cổ phiếu được hưởng lợi. Nhu cầu giảm rủi ro có thể còn tiếp diễn trong tuần tới, do vậy nên lựa chọn giá ở các vùng hỗ trợ và mua dần theo tỷ trọng", MBS cho biết.﻿