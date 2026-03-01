Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia: Cú sốc hiện tại chỉ mang tính chu kỳ, định giá chứng khoán Việt Nam đã về vùng "thuế quan"

10-03-2026 - 00:01 AM

Chuyên gia: Cú sốc hiện tại chỉ mang tính chu kỳ, định giá chứng khoán Việt Nam đã về vùng “thuế quan”

Dù khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu hơn là có thật, song chuyên gia cho rằng áp lực giải chấp hiện chưa quá đáng ngại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những phiên giao dịch tồi tệ nhất lịch sử vào ngày 9/3 khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường. Tâm lý hoảng loạn bao trùm bảng điện tử, VN-Index chốt phiên giảm 115,05 điểm, tương đương 6,5%, xuống còn 1.652,79 điểm – mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Trong nhận định mới đây, bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Sản phẩm Đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI cho biết những ngày gần đây xung đột quân sự tại Iran đang diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn khi các cuộc tấn công lan rộng trong khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố lớn nhất chi phối thị trường toàn cầu, căng thẳng leo thang đang làm gián đoạn các tuyến vận chuyển năng lượng và làm gia tăng đáng kể áp lực lạm phát.

Đáng chú ý, giá Brent crude oil đã tăng dựng đứng lên sát 110 USD/thùng, tăng tới khoảng 50% chỉ trong vài tuần kể từ khi chiến sự bùng phát. Nhiều dự báo cho thấy xung đột có thể còn kéo dài thêm 4–5 tuần, khiến rủi ro từ nhóm năng lượng trở nên khó lường hơn.

Diễn biến này nhanh chóng kích hoạt tâm lý “risk-off” trên thị trường tài chính toàn cầu. Hàng loạt chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á lao dốc mạnh và thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung.

Dù khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu hơn là có thật, song chuyên gia cho rằng áp lực giải chấp hiện chưa quá đáng ngại. Tỷ lệ margin toàn thị trường vào cuối năm 2025 vẫn ở vùng an toàn, khoảng 100%.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, tác động của giá dầu thế giới đã nhanh chóng phản ánh vào lạm phát trong nước. Theo bà Trang, quyết định của Chính phủ tại Nghị quyết 36/NQ-CP về cơ chế điều chỉnh giá nhiên liệu linh hoạt khiến giá xăng RON95-III tăng lên 27.047 đồng/lít – mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Điều này có thể đẩy lạm phát – hiện khoảng 3% trong hai tháng đầu năm tiến gần mức trần mục tiêu 4–4,5%, qua đó thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Để hạn chế tác động lan tỏa, Chính phủ có thể kích hoạt một số công cụ hỗ trợ như xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu (khoảng 230 triệu USD) hoặc tạm thời giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu đến hết ngày 30/4.

Cú sốc hiện tại mang tính chu kỳ﻿ nhiều hơn là rủi ro dài hạn

Theo đánh giá chuyên gia, cú sốc hiện tại mang tính chu kỳ nhiều hơn là một rủi ro vĩ mô dài hạn. Nền tảng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tích cực với tăng trưởng ổn định, xuất khẩu sản xuất cải thiện, vốn FDI giải ngân đều đặn và dư địa điều hành chính sách vẫn tương đối rộng.

Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi triển vọng nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell trong thời gian tới, yếu tố có thể thu hút thêm dòng vốn trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị. Tuy nhiên về trung và dài hạn, triển vọng của chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực khi định giá thị trường đã lùi về vùng hỗ trợ lịch sử – tương tự giai đoạn Mỹ áp thuế quan toàn cầu vào tháng 4/2025, qua đó mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

"Đây là thời điểm nhà đầu tư nên bình tĩnh rà soát lại danh mục, thay vì phản ứng hoảng loạn trước những biến động ngắn hạn của thị trường", chuyên gia nhận định.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

