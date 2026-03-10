VIDEO: Chứng khoán sẽ thế nào sau phiên giảm lịch sử hơn 115 điểm?

Thị trường chứng khoán ngày 9-3 chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử khi VN-Index lao dốc hơn 115 điểm, rơi xuống còn 1.652 điểm. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, tạo tâm lý hoảng loạn trên thị trường.

Tình trạng bán tháo lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Ngay cả các cổ phiếu dầu khí và vận tải biển – nhóm từng tăng mạnh trong những phiên trước đó – cũng đảo chiều giảm sâu hoặc đóng cửa trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực của thị trường xảy ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt do chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Có thời điểm giá dầu vượt 114 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Trên các diễn đàn đầu tư, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại khi thành quả tích lũy sau nhiều tháng nắm giữ cổ phiếu gần như "bốc hơi" chỉ sau một phiên giao dịch.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương – giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam – cho rằng cú lao dốc của VN-Index chủ yếu xuất phát từ biến động mạnh của giá dầu thế giới và tâm lý lo ngại lạm phát.

Theo ông Phương, sau khoảng 4 năm, giá dầu mới quay trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng và có thời điểm vượt 114 USD/thùng. Mức tăng quá nhanh khiến nhà đầu tư lo ngại giá dầu có thể tiếp tục leo thang, kéo theo nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế.

Khi giá dầu tăng cao, giá xăng dầu trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh. Điều này có thể tạo áp lực lạm phát do chi phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển và sản xuất.

"Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp có thể rơi vào hai kịch bản. Một là giữ giá bán để duy trì sản lượng nhưng biên lợi nhuận bị thu hẹp. Hai là tăng giá bán để bù chi phí, song sản lượng tiêu thụ lại giảm. Dù theo kịch bản nào, lợi nhuận doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng" - ông Phương phân tích.

Nhiều nhà đầu tư sốc nặng sau phiên VN-Index "bốc hơi" hơn 115 điểm. Ảnh: Trường Thịnh

Tuy vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ rơi vào khủng hoảng hay ngừng hoạt động. Vì vậy, việc nhà đầu tư bán cổ phiếu trong trạng thái hoảng loạn là không cần thiết, đặc biệt với các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và triển vọng dài hạn.

Theo ông Phương, trong vài phiên tới, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực từ hoạt động bán giải chấp (force sell). Nhiều nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính nên khi giá cổ phiếu giảm sâu, khả năng bị call margin là khá lớn. Tuy nhiên, áp lực này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nếu tình hình sớm hạ nhiệt, tâm lý thị trường có thể ổn định trở lại.

"Thông tin tích cực là nhóm các nước G7 đang xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu. Dự kiến khoảng 300-400 triệu thùng dầu có thể được đưa ra thị trường từ tổng lượng dự trữ khoảng 1,2 tỉ thùng" - ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, động thái này có thể giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt. Thực tế, sau khi vượt mốc 114 USD/thùng, giá dầu đã giảm xuống quanh mức 106 USD/thùng. Nếu xu hướng này tiếp tục, áp lực lên thị trường chứng khoán có thể dần giảm bớt trong thời gian tới.