Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Chứng khoán sẽ thế nào sau phiên giảm lịch sử hơn 115 điểm?

10-03-2026 - 07:59 AM | Thị trường chứng khoán

Dù thị trường chứng khoán vừa có phiên sập mạnh nhưng chuyên gia cho rằng nhà đầu tư chưa nên vội bán tháo cổ phiếu, tránh hoảng loạn.

Thị trường chứng khoán ngày 9-3 chứng kiến một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử khi VN-Index lao dốc hơn 115 điểm, rơi xuống còn 1.652 điểm. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, tạo tâm lý hoảng loạn trên thị trường.

Tình trạng bán tháo lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Ngay cả các cổ phiếu dầu khí và vận tải biển – nhóm từng tăng mạnh trong những phiên trước đó – cũng đảo chiều giảm sâu hoặc đóng cửa trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực của thị trường xảy ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt do chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Có thời điểm giá dầu vượt 114 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Trên các diễn đàn đầu tư, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại khi thành quả tích lũy sau nhiều tháng nắm giữ cổ phiếu gần như "bốc hơi" chỉ sau một phiên giao dịch.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương – giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam – cho rằng cú lao dốc của VN-Index chủ yếu xuất phát từ biến động mạnh của giá dầu thế giới và tâm lý lo ngại lạm phát.

Theo ông Phương, sau khoảng 4 năm, giá dầu mới quay trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng và có thời điểm vượt 114 USD/thùng. Mức tăng quá nhanh khiến nhà đầu tư lo ngại giá dầu có thể tiếp tục leo thang, kéo theo nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế.

Khi giá dầu tăng cao, giá xăng dầu trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh. Điều này có thể tạo áp lực lạm phát do chi phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển và sản xuất.

"Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp có thể rơi vào hai kịch bản. Một là giữ giá bán để duy trì sản lượng nhưng biên lợi nhuận bị thu hẹp. Hai là tăng giá bán để bù chi phí, song sản lượng tiêu thụ lại giảm. Dù theo kịch bản nào, lợi nhuận doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng" - ông Phương phân tích.

Chứng khoán rớt thảm 115 điểm và giá dầu tăng sốc: Những điều cần biết - Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư sốc nặng sau phiên VN-Index "bốc hơi" hơn 115 điểm. Ảnh: Trường Thịnh

Tuy vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ rơi vào khủng hoảng hay ngừng hoạt động. Vì vậy, việc nhà đầu tư bán cổ phiếu trong trạng thái hoảng loạn là không cần thiết, đặc biệt với các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và triển vọng dài hạn.

Theo ông Phương, trong vài phiên tới, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực từ hoạt động bán giải chấp (force sell). Nhiều nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính nên khi giá cổ phiếu giảm sâu, khả năng bị call margin là khá lớn. Tuy nhiên, áp lực này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nếu tình hình sớm hạ nhiệt, tâm lý thị trường có thể ổn định trở lại.

"Thông tin tích cực là nhóm các nước G7 đang xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu. Dự kiến khoảng 300-400 triệu thùng dầu có thể được đưa ra thị trường từ tổng lượng dự trữ khoảng 1,2 tỉ thùng" - ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, động thái này có thể giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt. Thực tế, sau khi vượt mốc 114 USD/thùng, giá dầu đã giảm xuống quanh mức 106 USD/thùng. Nếu xu hướng này tiếp tục, áp lực lên thị trường chứng khoán có thể dần giảm bớt trong thời gian tới.

Chứng khoán rớt thảm 115 điểm và giá dầu tăng sốc: Những điều cần biết - Ảnh 3.

VN-Index mất hơn 115 điểm trong 1 phiên ngày 9-3

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát Nổi bật

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm” Nổi bật

Bất ngờ một cổ phiếu ngược dòng “trần cứng” giữa lúc 300 mã nằm sàn

Bất ngờ một cổ phiếu ngược dòng “trần cứng” giữa lúc 300 mã nằm sàn

00:13 , 10/03/2026
Loạt dự báo bất ngờ về thị trường chứng khoán sau phiên giảm điểm kỷ lục

Loạt dự báo bất ngờ về thị trường chứng khoán sau phiên giảm điểm kỷ lục

00:10 , 10/03/2026
Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên bán tháo kỷ lục?

Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên bán tháo kỷ lục?

00:08 , 10/03/2026
MBS: Trong "nguy" có "cơ", vẫn xuất hiện nhiều nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường và hưởng lợi từ biến cố địa chính trị

MBS: Trong "nguy" có "cơ", vẫn xuất hiện nhiều nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường và hưởng lợi từ biến cố địa chính trị

00:05 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên