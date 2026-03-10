MBS thay đổi một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết số 15/NQ-MBS-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Tại Nghị quyết này, HĐQT MBS thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-MBS-HĐQT ngày 4/2/2026.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán thêm là 333.644.470 cổ phiếu phổ thông; tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 3.336 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT MBS cũng thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-MBS-HĐQT - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của MBS (theo công văn số 1852/UBCK-QLKD ngày 07/05/2021 của UBCKNN) là 49% vốn điều lệ.

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại MBS là 0,514% vốn điều lệ.

Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cổ đông của công ty là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Các cổ đông của Công ty là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền chỉ được phép chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước, không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ, không được nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MBS phát hành thêm từ các cổ đông trong nước.

Khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Với hơn 3.336 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, MBS sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

Nguồn: MBS

Trường hợp số tiển thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới.

Nếu hoàn tất chào bán hơn 33,6 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Đây là một trong 2 phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/12/2025. Phương án còn lại là phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được MBS hoàn thành trong tháng 1/2026.



