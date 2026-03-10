Quỹ vàng lớn nhất thế giới “ồ ạt” xả hàng, quỹ bạc cũng bán mạnh

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,61 tấn vàng trong ngày 9/3, kéo tổng lượng nắm giữ xuống dưới 1.070,7 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng xả lên tới gần 31 tấn vàng.

Dữ liệu từ sàn Kitco cho biết, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đang neo quanh mức 5.160 USD/oz, tăng 0,4% so với phiên trước. Trước diễn biến căng thẳng địa chính trị, giá vàng có thời điểm tăng vọt lên 5.400 USD/oz trước, sau đó đà tăng nhanh chóng đảo chiều.

Cùng chiều bán, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán hơn 50,7 tấn bạc trong phiên 9/3. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ 15.710 tấn bạc, tương đương quy mô 44,5 tỷ USD. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp của SLV.

SLV có động thái giảm trữ lượng nắm giữ bạc trong phiên giá tăng mạnh 3% lên mốc 87 USD/oz (phiên 9/3). Cập nhật sáng 10/3, giá bạc tiếp tục tăng qua đó chạm mốc 88 USD/oz.

Kể từ khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran bùng phát, vàng chưa cho thấy rõ vai trò trú ẩn an toàn như nhiều người kỳ vọng. Diễn biến của kim loại quý này thời gian qua chủ yếu bị dẫn dắt bởi biến động của đồng USD và kỳ vọng liên quan đến lộ trình lãi suất của Fed.

Việc giá vàng liên tục rung lắc mạnh trong hơn một tuần gần đây cho thấy tâm lý thận trọng, thậm chí khá do dự, của giới đầu tư. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn nhận định xu hướng đi lên trong dài hạn của vàng hiện chưa bị phá vỡ.

Điển hình, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB Singapore, cho rằng nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất vững chắc. Theo ông, lực cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục duy trì mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng mua vàng vật chất. Những căng thẳng mới tại Trung Đông càng củng cố nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý. UOB vì vậy đã nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II, tiếp tục tăng trong các quý sau và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.

Trong tuần này, bên cạnh những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, giới đầu tư trên thị trường kim loại quý cũng sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Nổi bật trong số đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 dự kiến công bố vào thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, trong đó PCE được xem là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt theo dõi.

Một số ý kiến cho rằng nếu các số liệu lạm phát trong tuần cho thấy áp lực giá cả vẫn cao hơn kỳ vọng, Fed sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong việc sớm hạ lãi suất. Kịch bản đó có thể tạo thêm sức ép khiến giá vàng điều chỉnh sâu hơn.

Ngoài ra, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17-18/3. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn dự báo nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất.