Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu 8.300 tỷ đồng trong năm 2026

Mới đây, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn HoSE) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/3/2026 tới đây tại 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP.HCM.

Theo đó, Sữa Quốc tế Lof dự kiến trình cổ đông thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Trước đó, kết thúc năm tài chính 2025, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần 7.433 tỷ đồng, giảm 2,95% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, giảm 79,76%.

Nguồn: IDP

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Sữa Quốc tế Lof cũng sẽ trình cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ dự kiến từ 50% - 80%; chia cổ tức năm 2026 từ 20% - 80%.

Trong năm 2025, Sữa Quốc tế Lof không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, đồng thời đề xuất không thực hiện chi trả các mức thù lao này trong năm 2026.

Song song với đó, doanh nghiệp trình cổ đông xem xét về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế- Chi nhánh Bình Dương, tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án phù hợp với tình hình triển khai thực tế của dự án.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2025 - 2030, danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung được đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.

Mới đây, bà Tôn Minh Phương (SN 1983) đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Sữa Quốc tế Lof vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 5/3/2026 và/hoặc từ khi có quyết định chấp thuận của ĐHĐCĐ.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Chu Hải Yến kể từ ngày 25/2/2026. Được biết, bà Yến được bổ nhiệm vào Ban điều hành của Sữa Quốc tế Lof kể từ tháng 6/2020.



