Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 10/3: Khối ngoại "tung" gần 1.200 tỷ đồng gom hai cổ phiếu bluechips

10-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 10/3: Khối ngoại "tung" gần 1.200 tỷ đồng gom hai cổ phiếu bluechips

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.078 tỷ đồng.

Sau phiên giảm kỷ lục, thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ có thời điểm tăng hơn 60 điểm. Lực cầu chậm về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng kếtphiên 10/3 tăng 24 điểm tại 1.676 điểm. Thanh khoản neo cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 42.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.078 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.132 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG và MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 581 tỷ đồng và 561 tỷ đồng. Theo sau, FPT và VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 317 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 387 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VPB cũng bị "xả" 185 tỷ đồng và 154 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 53 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, MST, LAS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 37 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 34 tỷ, MBS, VFS, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 2,6 tỷ đồng. Theo sau, QNS và OIL cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 3,3tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HPP, SGB,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát Nổi bật

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm”

“Bất kỳ ai khẳng định chứng khoán đã chạm đáy đều đang chủ quan nguy hiểm” Nổi bật

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long muốn ‘gom’ 50 triệu cổ phiếu HPG

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long muốn ‘gom’ 50 triệu cổ phiếu HPG

15:32 , 10/03/2026
Cả thế giới 'thở phào' về giá dầu, chứng khoán

Cả thế giới 'thở phào' về giá dầu, chứng khoán

14:36 , 10/03/2026
Viconship chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Viconship chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

14:27 , 10/03/2026
Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu 8.300 tỷ đồng trong năm 2026

Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu 8.300 tỷ đồng trong năm 2026

13:51 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên