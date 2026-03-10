Phiên 10/3: Khối ngoại "tung" gần 1.200 tỷ đồng gom hai cổ phiếu bluechips

Sau phiên giảm kỷ lục, thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ có thời điểm tăng hơn 60 điểm. Lực cầu chậm về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng kếtphiên 10/3 tăng 24 điểm tại 1.676 điểm. Thanh khoản neo cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 42.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.078 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.132 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG và MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 581 tỷ đồng và 561 tỷ đồng. Theo sau, FPT và VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 317 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 387 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VPB cũng bị "xả" 185 tỷ đồng và 154 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 53 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, MST, LAS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 37 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 34 tỷ, MBS, VFS, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 2,6 tỷ đồng. Theo sau, QNS và OIL cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 3,3tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HPP, SGB,...