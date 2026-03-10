Con trai Chủ tịch Trần Đình Long muốn ‘gom’ 50 triệu cổ phiếu HPG

Ông Trần Vũ Minh, con trai của ông Trần Đình Long- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Trần Vũ Minh vừa đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm mục đích tăng sở hữu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/3/2026 đến ngày 10/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Minh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HPG từ gần 176,4 triệu cổ phiếu lên gần 226,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,298% lên 2,95% vốn điều lệ của Hòa Phát.

Tạm tính giá cổ phiếu HPG theo phiên giao dịch sáng ngày 10/3/2026 khoảng 26.650 đồng/cổ phiếu, con trai Chủ tịch Trần Đình Long sẽ phải chi khoảng 1.332,5 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, hiện Chủ tịch Trần Đình Long đang năm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG (tỷ lệ 25,796%) và vợ là bà Vũ Thị Hiền đang sở hữu 528 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,879%).

Trong một diễn biến khác, ngày 18/3/2026 tới đây, Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào 8 giờ ngày 21/4/2026 tại Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát mang về doanh thu thuần hơn 156.116 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Năm 2025, Hòa Phát lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 15.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 103,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hòa Phát tăng 14,9% so với đầu năm, lên mức gần 257.922 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 126.702 tỷ đồng, tăng 15,3%.



