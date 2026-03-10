Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu Vinaconex tăng kịch trần

10-03-2026 - 21:37 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán hôm nay (10/3) ghi nhận nhịp hồi phục đáng kể sau phiên giảm kỷ lục 115 điểm. Đáng chú ý, VCG của Vinaconex tăng kịch trần với thanh khoản đột biến.

HPG trở thành tâm điểm khi tăng trần lên 27.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản xấp xỉ 91 triệu đơn vị, giá trị gần 2.500 tỷ đồng - cao nhất toàn sàn. Diễn biến đáng chú ý này ghi nhận trong bối cảnh thị trường hồi phục, đồng thời HPG còn có động thái đáng chú ý khi ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát - vừa đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm mục đích tăng sở hữu cổ phiếu

Cổ phiếu Vinaconex tăng kịch trần- Ảnh 1.

Sắc xanh bao phủ nhóm ngân hàng.

Nhóm ngân hàng cũng đóng góp tích cực cho đà hồi phục. STB và MBB tăng trần, nhiều mã khác như CTG, BID, ACB, HDB, VPB duy trì sắc xanh. Sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số giữ vững nhịp tăng đến cuối phiên.

Cổ phiếu chứng khoán sau nhịp điều chỉnh sâu đã bật lại, với nhiều mã giao dịch trên tham chiếu, trong đó EVF và VCK tăng trần, VPX tiến sát giá trần.

Trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường chung, cổ phiếu dầu khí chịu áp lực điều chỉnh khi giá dầu “lao dốc” sau giai đoạn tăng nóng.

Hôm nay, giá dầu đã rời mốc 100 USD được thiết lập vào ngày hôm qua, thậm chí có thời điểm giảm xuống vùng giá 80 USD/thùng. GAS, PLX và PVT giảm sàn, nhiều mã khác trong ngành cũng chìm trong sắc đỏ. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm hưởng lợi ngắn hạn từ biến động địa chính trị.

Ở nhóm bất động sản, lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại. Đáng chú ý, VCG của Vinaconex tăng kịch trần với thanh khoản đột biến, dù doanh nghiệp vừa có thông tin không mấy tích cực liên quan đến lãnh đạo cấp cao.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,94 điểm (1,45%) lên 1.676,73 điểm. HNX-Index tăng 4,71 điểm (2%) lên 240,07 điểm. UPCoM-Index tăng 2,9 điểm (2,43%) lên 122,25 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch HoSE gần 41.500 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại mua ròng gần 1.100 tỷ đồng, tập trung vào HPG, FPT, MWG và VNM.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

