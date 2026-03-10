Thị trường tiền số hôm nay, 10-3: Nhà đầu tư bán vàng mua Bitcoin

Tối 10-3, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng giá trở lại. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 3,5%, giao dịch quanh vùng 70.500 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng tăng giá. Ethereum tăng hơn 2% lên khoảng 2.050 USD, BNB đạt 646 USD và XRP giao dịch quanh mức 1,3 USD.

Đà tăng của giá Bitcoin diễn ra khi thị trường phản ứng trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến xung đột với Iran.

Theo Cointelegraph, sau khi vượt mốc 70.000 USD, thị trường đang xuất hiện nhiều lệnh mua và bán xung quanh vùng giá hiện tại, cho thấy khả năng biến động mạnh vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Dữ liệu thị trường cho thấy khu vực 70.000 - 72.000 USD hiện không có lượng lệnh bán quá lớn. Vì vậy, giá Bitcoin có thể tương đối dễ dàng vượt qua vùng này để tiến tới khu vực 74.000 - 75.000 USD, nơi tập trung nhiều lệnh bán hơn.

Ở chiều ngược lại, phía dưới lại xuất hiện lượng lệnh mua lớn trong vùng 64.000 - 68.000 USD. Tổng giá trị các lệnh mua tại khu vực này cao gấp khoảng 4 lần so với phía trên, do đó khả năng giá quay xuống kiểm tra lại vùng hỗ trợ này cũng được đánh giá là khá cao.

Bitcoin đang giao dịch tại 70.476 USD Nguồn: OKX

Ở góc nhìn dài hơn, dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass cho thấy cụm lệnh bán khống lớn nhất trên khung thời gian tuần đang nằm trong vùng 74.000 - 75.000 USD. Nếu giá tiến đến khu vực này, thị trường có thể chứng kiến thêm một đợt đóng vị thế bán khống quy mô lớn.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Glassnode, chỉ báo sức mạnh xu hướng giá trong 14 ngày đã tăng lên 52 điểm, so với mức 30 điểm vào đầu tháng. Điều này cho thấy động lực tăng giá của Bitcoin đang dần cải thiện và hoạt động mua vào có dấu hiệu gia tăng.

Nhu cầu mua Bitcoin trên thị trường giao ngay cũng tăng mạnh. Khối lượng giao dịch đã đạt khoảng 9,3 tỉ USD, tăng hơn 140% so với mức 3,38 tỉ USD ghi nhận hôm thứ bảy.

Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư Bitcoin niêm yết trên sàn chứng khoán tiếp tục thu hút dòng vốn lớn. Trong tuần qua, tổng dòng tiền rót vào các quỹ này đạt khoảng 934 triệu USD, trong khi giá trị giao dịch tăng lên 23,1 tỉ USD, so với 16 tỉ USD của tuần trước.

Theo Glassnode, dòng tiền mạnh cho thấy nhu cầu từ các tổ chức tài chính truyền thống vẫn duy trì tích cực.

Ngay đầu tuần này, các quỹ Bitcoin đã thu hút thêm khoảng 167 triệu USD vốn mới, nâng tổng dòng tiền vào các sản phẩm đầu tư Bitcoin trên toàn cầu lên khoảng 521 triệu USD.

Một số nhà phân tích cũng nhận định dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển từ vàng sang Bitcoin.

Trong 30 ngày qua, các quỹ đầu tư Bitcoin liên tục ghi nhận dòng tiền vào, trong khi các quỹ vàng lại chứng kiến mức rút vốn kỷ lục. Xu hướng này được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của Bitcoin thời gian gần đây.