Thực phẩm Sao Ta (FMC) đặt kế hoạch lãi cao kỷ lục, dự kiến chia cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Thực phẩm Sao Ta (MCK: FMC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 15/4 tại tỉnh Sóc Trăng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, FMC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng nhẹ 1,6% đạt 5.290 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021 - mức lãi trước thuế cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp

Với kế hoạch trên, FCM dự kiến chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Đồng thời, FMC cũng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/ cổ phiếu), thời gian thực hiện sau khi có Nghị quyết của Đại hội thông qua.



Sao Ta nhận định năm 2022, nhu cầu tôm, nhất là nhu cầu từ mảng dịch vụ sẽ tăng lên do Covid-19 đang chiều hướng giảm đi. Nguồn cung tôm có xu thế tăng do các nước nuôi tôm quy mô lớn đều có chính sách phát triển mạnh ngành tôm. Từ đó, giá cả tôm sẽ có xu hướng ổn định đến giảm nhẹ do sự canh tranh gay gắt và một số nước có lợi thế riêng như tôm giá rẻ ở Ecuador, Ấn Độ; tôm không thuế ở Hoa Kỳ của Indonesia; tôm không bị kiểm tra nghiêm ngặt ở Nhật Bản của Thái Lan và Ecuador.

Doanh nghiệp dự kiến trong năm nay sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Cụ thể, nhà máy chế biến tôm mới của Sao Ta sẽ hoàn thành ở đầu quý 3/2022. Sao Ta sẽ đưa dự án 52 hecta đất nuôi tôm của KAF vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2022. Song song tiếp tục mở rộng vùng nuôi tối đa, hướng đến mục tiêu đạt trên 500 hecta nuôi tôm đến năm 2025.



Về thị trường, Sao Ta định hướng coi trọng thị trường Nhật Bản và Hoa Kỳ, song song tìm giải pháp nâng cao thị phần ở EU, Hàn Quốc, Úc. Doanh nghiệp cũng sẽ tập trung phát triển sản phẩm có hàm lượng chế biến cao, phân khúc thị trường cao cấp.



Mới đây, doanh nghiệp cũng đã công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2022 với doanh số tiêu thụ đạt 11,3 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ. Trong tháng 2, thành phẩm tôm đạt 1.276 tấn, tăng 41% và thành phẩm nông sản đạt 148 tấn, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Trước đó kết thúc tháng 1, FMC ghi nhận doanh số tiêu thụ cao kỷ lục lên tới 28,9 triệu USD, bằng 190% so cùng kỳ năm 2021. Theo đó luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, FMC đã thu về doanh số tiêu thụ 40,2 triệu USD.

FMC cho biết, như thông lệ, tháng 2 là tháng có ngày hoạt động thấp trong năm, do nghỉ Tết. Thành phẩm nhập kho và doanh số tiêu thụ cũng như vậy. Ngoài ra, theo FMC, trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/02/2022.

