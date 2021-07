Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh thu 6 tháng tăng 29% lên 2.279 tỷ đồng

Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, ghi nhận sản lượng tôm đông lạnh thành phẩm đạt 9.788 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ; tiêu thụ tôm đạt 8.883 tấn, bằng 127,9% so với cùng kỳ; chế biến nông sản đạt 584 tấn, bằng 57% so với cùng kỳ; tiêu thụ nông sản đạt 776 tấn, bằng 120% so với cùng kỳ.



Công ty thu về doanh số 6 tháng đầu năm ước đạt 99,1 triệu USD, tương đương 2.279 tỷ đồng và tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh tôm tăng trưởng 29%, cao hơn so với mặt bằng chung toàn ngành vào khoảng 15%.

Lĩnh vực nông sản cũng tiêu thụ tốt, một phần từ thành phẩm còn tồn cuối năm 2020. Với khách hàng đa số là công ty dịch vụ tại Nhật Bản, dù đang hạn chế do dịch khiến nhiều nhà hàng chưa trở lại bình thường, nhưng FMC vẫn có tăng trưởng tiêu thụ so với năm 2020 là tín hiệu tốt.

Năm 2021, FMC đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm FMC đã thực hiện được gần 50% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

Năm nay, Công ty dự tái cấu trúc, hình thành một công ty thành viên nhằm tận dụng thời cơ từ Covid-19 để đột phá hoạt động FMC. Tại mảng nuôi tôm, FMC sẽ giữ vững diện tích nuôi 270ha, phấn đấu tự chủ 25-30% nguyên liệu và nỗ lực tăng thêm 100ha nuôi tôm. Trong chế biến, FMC dự kiến triển khai giai đoạn mới, tập trung các yếu tố cơ giới hóa tiến tới tự động hóa, tiết kiệm trong việc mở rộng quy mô sản xuất.

Ngoài ra, FMC sẽ hoàn thiện hệ thống ao nuôi khu nuôi tôm mới và triển khai xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến trong khu công nghiệp An Nghiệp. Cuối năm 2020, FMC đã tách hoạt động nhà máy An San và STSF để hình thành Công ty thành viên Khang An.