Thức uống được mệnh danh là 'thuốc nhuận tràng tự nhiên', giá rẻ nhưng giàu vitamin C gấp 4 lần cam

Mùa hè là mùa của những loại trái cây và thức uống giải khát vừa thơm mát, vừa có lợi cho cơ thể. Và nước ép ổi là một trong số đó.

Nước ép ổi là nguồn dinh dưỡng giúp bạn giải khát trong cái nóng oi ả của mùa hè này. Chúng giữ cho bạn đủ nước và là một nguồn cung cấp Vitamin C. Ít ai biết rằng, ổi có chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với cam.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần 100g ổi chỉ chứa 68 calo và 8,92 g đường. Ổi cũng rất giàu canxi vì chúng chứa 18g canxi trên 100g ổi. Ổi rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và chất xơ.

Ổi rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn và hoạt động như một loại "thuốc nhuận tràng tự nhiên" vì nó là một nguồn chất xơ phong phú. Thay vì mua những loại nước ép có sẵn trên thị trường chứa đầy hương vị nhân tạo và chất làm ngọt, tốt nhất bạn nên tự làm nước ép ổi tại nhà.



Uống nước ép ổi mỗi ngày tốt như thế nào?

1. Cung cấp chất chống oxy hóa

Nước ép ổi là một nguồn Vitamin C tuyệt vời giúp chống lại bệnh cao huyết áp. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính. Nó cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Chống bệnh ung thư

Theo Tiến sĩ Manoj K. Ahuja (Bệnh viện Sukhda, Ấn Độ), nước ép ổi có chứa nhiều chất lycopene, quercetin, vitamin C và các polyphenol... các chất này hoạt động như 1 chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

3. Hỗ trợ giảm cân

Vì ổi là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp, đồng thời là nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin dồi dào, nên chúng có thể là một thực phẩm bổ sung tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh. Nó có thể là một phần trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối của bạn mà không làm tăng lượng calo nạp vào.

4. Tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép ổi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Nước ép ổi cũng là một nguồn vitamin C quan trọng, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến cảm lạnh và ho.

5. Giúp làm đẹp da

Nước ép ổi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có đặc tính kháng khuẩn. Những thứ này giúp điều trị và giảm mụn trứng cá và mụn nhọt. Nó cũng giúp làm mờ nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

6. Tốt cho hệ tiêu hóa

Nước ép ổi hỗ trợ hệ thống tiêu hóa của bạn làm việc trơn tru hơn vì nó chứa nhiều chất xơ. Nó có thể giúp làm giảm các triệu chứng của tiêu chảy và các rối loạn tiêu hóa khác như kiết lỵ vì nó có đặc tính kháng khuẩn. Các chất dinh dưỡng khác như Kali và Vitamin C có tác dụng làm sạch hệ tiêu hóa để giữ cho đường ruột khỏe mạnh.

6. Tốt cho thị lực

Nước ép ổi cũng là một nguồn Vitamin A tuyệt vời giúp cải thiện thị lực của bạn. Nó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng mắt và đục thủy tinh thể. Bạn chắc chắn nên thêm nước ép ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể của mắt.

7. Thư giãn cơ thể

Ổi chứa nhiều magie, có tác dụng kỳ diệu trong việc thư giãn các cơ trên cơ thể. Điều này lần lượt giúp giảm căng thẳng và đã được tìm thấy để giảm lo lắng.

8. Ổn định đường huyết



Do hàm lượng chất xơ phong phú và chỉ số đường huyết thấp, nước ép ổi có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường. Trong khi chỉ số đường huyết thấp có thể ức chế sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu, thì hàm lượng chất xơ đảm bảo lượng đường được điều chỉnh tốt.

Lưu ý:

- Bệnh nhân tiểu đường, béo phì nên cân nhắc trước khi sử dụng nước ép ổi.

- Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn là ăn trực tiếp.