Thuế 5% tài sản khiến loạt tỷ phú công nghệ vội vàng rút khỏi California

Trong gần ba thập kỷ, Google gắn liền với huyền thoại của Thung lũng Silicon.

Larry Page và Sergey Brin, hai sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford, đã tạo ra công cụ tìm kiếm này vào năm 1998 và xây dựng công ty khởi nghiệp từ gara của một người bạn ở Menlo Park, California. Theo thời gian, Google trở thành một tập đoàn khổng lồ trị giá gần 4 nghìn tỷ đô la, góp phần củng cố vị thế của khu vực Bắc California như một trung tâm toàn cầu của ngành công nghiệp internet.

Giờ đây, Brin và Page lại đang cắt đứt mối liên hệ với tiểu bang nơi đã giúp họ làm giàu.

10 ngày trước Giáng sinh, một thực thể có liên hệ với ông Brin, 52 tuổi, đã chuyển 15 công ty trách nhiệm hữu hạn ra khỏi California. Bảy trong số các công ty này — bao gồm cả những công ty quản lý siêu du thuyền và cổ phần của ông Brin trong nhà ga hàng không tư nhân tại sân bay quốc tế San Jose — đã được chuyển đổi thành các doanh nghiệp ở Nevada.

Larry Page và Sergey Brin đang giảm bớt sự hiện diện của mình tại California. Theo hồ sơ của tiểu bang, hơn 45 công ty trách nhiệm hữu hạn của California có liên quan đến ông Page đã nộp hồ sơ vào tháng trước để ngừng hoạt động hoặc chuyển ra khỏi tiểu bang. Một quỹ tín thác có liên hệ với ông Page cũng đã mua một biệt thự trị giá 71,9 triệu đô la ở khu Coconut Grove của Miami trong tuần này.

Mối liên hệ ngày càng thu hẹp của những người sáng lập Google với California cho thấy sức ảnh hưởng của một dự luật tiềm năng có thể tác động đến những cư dân giàu có nhất. Dự luật này, do một công đoàn đề xuất, kêu gọi những người dân California có tài sản trên 1 tỷ đô la phải đóng một khoản thuế một lần tương đương 5% tài sản. Loại thuế này đã khiến một số tỷ phú California thiết lập thêm nhiều mối quan hệ bên ngoài tiểu bang. Tháng trước, nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel tuyên bố đã mở văn phòng cho công ty đầu tư gia đình của mình tại Miami. David Sacks, nhà đầu tư công nghệ và cố vấn Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, cũng đã khánh thành văn phòng mới cho công ty đầu tư mạo hiểm Craft Ventures của mình tại Austin, Texas.

Trong số đó, động thái của ông Brin và ông Page được chú ý hơn cả bởi tổng tài sản ròng của cả hai ước tính lên tới hơn 518 tỷ đô la, theo Forbes. Mặc dù cả hai không còn đảm nhận việc quản lý hàng ngày của Google và công ty mẹ Alphabet, họ vẫn là thành viên hội đồng quản trị của công ty này.

Sáng kiến bỏ phiếu, do Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế - Công nhân Chăm sóc Sức khỏe Thống nhất miền Tây đề xuất nhằm bù đắp cho việc cắt giảm ngân sách liên bang sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của California. Thống đốc Gavin Newsom gọi đây là chính sách tồi tệ, cho rằng nó sẽ khiến các tỷ phú chỉ đơn giản là chuyển đến các tiểu bang có chính sách thuế ưu đãi hơn.

Một số người khác cho rằng thuế đề xuất này có thể khiến các doanh nhân và nhà đầu tư rời khỏi California, từ đó kìm hãm sự đổi mới. Reid Hoffman, tỷ phú đồng sáng lập LinkedIn và là cư dân của Thung lũng Silicon, cho rằng biện pháp này là một “ý tưởng tồi tệ” có thể buộc các nhà sáng lập và giám đốc điều hành phải bán cổ phần chỉ để đáp ứng nghĩa vụ thuế.

Ông Hoffman đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Tư: “Các loại thuế vô lý sẽ khuyến khích việc trốn thuế, chuyển vốn ra nước ngoài và những sai lệch dẫn đến thu ngân sách giảm”.

Trong khi đó, Jensen Huang, giám đốc điều hành của Nvidia, nằm trong số ít các tỷ phú công khai tuyên bố chấp nhận thuế tài sản. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television tuần này, ông nói: “Chúng tôi đã chọn sống ở Thung lũng Silicon và bất kể họ muốn áp dụng loại thuế nào, thì cứ để vậy”, đồng thời cho biết thêm ông “hoàn toàn ổn” với điều đó.

Trong một tuyên bố, Suzanne Jimenez, chánh văn phòng của Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế - Công nhân Y tế Thống nhất khu vực phía Tây, cho biết tin đồn về việc các tỷ phú ồ ạt rời bỏ California là quá phóng đại.

“Đại đa số các tỷ phú đã chọn ở lại California sau hạn chót ngày 1 tháng 1,” bà nói. “Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ rời đi trước hạn chót, bất chấp những lời đồn thổi bi quan kéo dài nhiều tuần rằng một khoản thuế nhỏ sẽ dẫn đến sự di cư hàng loạt”.

Theo: The NY Times