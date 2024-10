Thuê chỗ đặt máy chủ có phải là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp trong thời đại số?

Xu hướng thuê chỗ đặt máy chủ trong thời đại số - Lựa chọn tối ưu hay giải pháp ngắn hạn?

Sự bùng nổ của công nghệ đám mây, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi không chỉ khả năng xử lý mà còn là việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu ở cấp độ cao. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Precedence research, quy mô thị trường dịch vụ Colocation trung tâm dữ liệu toàn cầu đạt 65,04 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 205,65 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) 12,2% giai đoạn 2024-2033.

Thuê chỗ đặt máy chủ đang trở thành xu hướng phổ biến trong các doanh nghiệp vì nhiều lý do. Thuê chỗ đặt máy chủ tại các IDC giúp giảm đáng kể chi phí này và cho phép doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại mà không cần đầu tư lớn. Khả năng mở rộng linh hoạt là một lợi thế quan trọng, doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng quy mô lưu trữ và băng thông mà không cần thay đổi hạ tầng hiện tại.

Bên cạnh đó, việc bảo mật dữ liệu ngày càng trở nên cần thiết do sự gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng. Các IDC thường được trang bị hệ thống bảo mật tiên tiến và giải pháp sao lưu, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. Hơn nữa, các IDC cung cấp dịch vụ điện dự phòng, điều hòa không khí và kết nối internet tốc độ cao 24/7, giúp tránh được rủi ro mất điện hay quá tải hệ thống. Cuối cùng, doanh nghiệp còn được hưởng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7, giúp xử lý nhanh chóng các sự cố bất ngờ, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp trong việc quản lý hệ thống công nghệ thông tin.

Với những lợi thế về chi phí, khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất, dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ thực sự chính là lựa chọn tối ưu cho nhiều doanh nghiệp.

VNPT Co-location – Giải pháp thuê chỗ đặt máy chủ đáng tin cậy cho doanh nghiệp

Trước xu hướng phát triển của thị trường thuê chỗ đặt máy chủ, VNPT Co-location nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. VNPT IDC cung cấp hệ thống 8 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế trải dài khắp cả nước với cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo an toàn và hiệu suất cao cho các hệ thống máy chủ của khách hàng.

Doanh nghiệp chọn VNPT Co-location vì nhiều lý do nổi bật. Trước hết, hạ tầng của VNPT được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với hệ thống điện dự phòng, điều hòa nhiệt độ và hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đảm bảo tính liên tục và an toàn cho dịch vụ máy chủ. Bên cạnh đó, với mạng viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, VNPT cung cấp kết nối ổn định và tốc độ cao. Hệ thống bảo mật tiên tiến, bao gồm tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), cùng với các giải pháp backup dữ liệu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro an ninh. Cuối cùng, VNPT cam kết hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7, giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống một cách dễ dàng mà không phải lo lắng về các sự cố bất ngờ.

Rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang sử dụng dịch vụ VNPT Co-location để đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống công nghệ thông tin. Đại diện của iTel, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, chia sẻ: "VNPT Co-location không chỉ mang lại sự ổn định và bảo mật cho hệ thống của chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý hạ tầng. Sự hỗ trợ 24/7 từ đội ngũ kỹ thuật viên của VNPT đã giúp chúng tôi yên tâm tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi."

Một khách hàng khác, CloudFly, nhà cung cấp giải pháp đám mây cho các doanh nghiệp, cũng nhận xét: "Chúng tôi cần một hệ thống máy chủ luôn hoạt động 24/7 với mức độ an ninh cao, và VNPT Co-location đã đáp ứng rất tốt những yêu cầu này. Chất lượng hạ tầng của VNPT giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu và cải thiện hiệu suất làm việc."

Từ những phản hồi tích cực của khách hàng, có thể thấy VNPT Co-location không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hạ tầng và bảo mật mà còn mang lại giá trị thực tế trong việc giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Trong thời đại số, khi yêu cầu về tính ổn định và an toàn thông tin ngày càng tăng cao.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ VNPT Co-location, vui lòng truy cập website https://vnpt.com.vn hoặc gọi hotline 1800 1260 để được tư vấn giải pháp.