Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng

Mới đây, thuế cơ sở 24 thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa chính thức phát đi thông báo công khai danh sách 105 người nộp thuế còn nợ đọng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền trốn đóng gần 15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách lần này đều đã chuyển sang trạng thái mã số thuế 06, tức là "người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" với cơ quan thuế.

Theo cơ quan thuế, lý do công khai là do vi phạm khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cùng Khoản 2 Điều 23 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.