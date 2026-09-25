Thuê nhà 1 triệu đồng/tháng, cặp vợ chồng 9X nhận ra: Khi chi phí sống đủ thấp, nỗi sợ mất việc cũng nhỏ đi

Trong nhiều năm, câu chuyện về nhà ở thường xoay quanh một công thức quen thuộc: kiếm nhiều tiền hơn, mua căn nhà tốt hơn, sống ở vị trí thuận tiện hơn và chấp nhận khoản chi cố định ngày càng lớn.

Nhưng với một bộ phận người trẻ, phép tính ấy đang được làm ngược lại.

Thay vì cố tăng thu nhập để đáp ứng mức sống cao, họ chủ động hạ chi phí cố định xuống mức thấp nhất có thể. Và khi tiền thuê nhà không còn là áp lực lớn mỗi tháng, công việc cũng không còn mang ý nghĩa "mất việc là mất tất cả".

Câu chuyện của Siwen và Yiyi là một ví dụ.

Cùng mất việc, họ chuyển về quê thuê căn nhà chưa đến 1 triệu đồng/tháng

Ở tuổi 30, hai vợ chồng quyết định rời một căn hộ nhỏ trong trung tâm Tô Châu để chuyển đến đảo Tây Sơn thuộc hồ Thái Hồ.

Ngôi nhà mới thực ra chẳng "mới" chút nào. Đó là một căn nhà cũ khoảng 50 năm tuổi, rộng khoảng 80m². Khi mới tới, tường đã nứt, nhiều chỗ xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đổi lại, căn nhà có khoảng sân riêng và một cây bạch quả lâu năm.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất là giá thuê: chỉ 3.000 NDT/năm, tương đương khoảng 11,7 triệu đồng/năm, tức 250 NDT/tháng, khoảng 970.000 đồng/tháng. Hai bên ký hợp đồng thuê 10 năm.

Hai vợ chồng chi hơn 40.000 NDT, khoảng 155 triệu đồng, để sửa lại căn nhà. Tính thêm 30.000 NDT, khoảng 116,5 triệu đồng, tiền thuê trong 10 năm, tổng chi phí cho chỗ ở vào khoảng 70.000 NDT, tương đương khoảng 272 triệu đồng.

Theo cách tính của họ, số tiền đó thậm chí chỉ tương đương khoảng một năm thuê nhà tại một thành phố lớn.

Họ cải tạo theo cách tiết kiệm nhất có thể: không làm trần giả, giữ mái gỗ cũ, sàn đổ xi măng thay vì lát vật liệu đắt tiền, tường chỉ sơn lại đơn giản.

Nội thất cũng chủ yếu là đồ cũ, đồ gia đình để lại hoặc những món đồ được sưu tầm từ nhiều năm trước. Căn nhà từ chỗ cũ kỹ, xuống cấp dần trở thành không gian sống mang dấu ấn rất riêng.

Điều thay đổi lớn nhất không nằm ở căn nhà, mà ở "chi phí phải kiếm mỗi tháng"

Quyết định chuyển về quê của hai vợ chồng không đơn thuần xuất phát từ sở thích sống chậm.

Trước đó, cả hai đều trải qua biến động nghề nghiệp. Một người từng kinh doanh căn hộ cho thuê ngắn hạn, trong khi người còn lại làm trong lĩnh vực giáo dục với thu nhập khá nhưng công việc rất bận rộn. Sau những thay đổi của thị trường, cả hai gần như cùng lúc rơi vào trạng thái không còn công việc ổn định.

Trong hoàn cảnh đó, việc tiếp tục duy trì chi phí sinh hoạt cao ở thành phố đồng nghĩa với áp lực phải nhanh chóng tìm được một công việc mới có mức thu nhập tương đương.

Chuyển về vùng quê đã làm thay đổi bài toán.

Theo tính toán của hai vợ chồng, mỗi tháng họ chi khoảng 1.000 NDT, tương đương 3,9 triệu đồng, cho thực phẩm; 150 NDT, khoảng 580.000 đồng, cho điện nước; và 250 NDT, khoảng 970.000 đồng, tiền thuê nhà.

Tổng chi tiêu của họ có thể giữ ở mức dưới 2.000 NDT/tháng, tức dưới khoảng 7,8 triệu đồng/tháng.

Khi con số phải chi mỗi tháng giảm xuống, số tiền buộc phải kiếm được cũng giảm theo. Đó có lẽ mới là thay đổi đáng chú ý nhất.

Họ vẫn tiếp tục làm việc. Một người tìm một căn nhà khác trên đảo để kinh doanh lưu trú bình dân, người còn lại làm đồ gốm thủ công kiếm thêm thu nhập.

Thu nhập không còn cao như trước, nhưng nhu cầu tiêu dùng cũng giảm đáng kể. Họ có nhiều thời gian hơn, ít áp lực hơn và không còn cảm giác mỗi tháng phải chạy thật nhanh chỉ để duy trì một mức sống vốn đã trở nên quá đắt đỏ.

Có người bán nhà thành phố, thuê sân vườn để giảm áp lực tài chính

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với đôi vợ chồng sinh năm 1993 làm trong lĩnh vực tài chính - bất động sản.

Năm 2022, cô bán một căn hộ khoảng 70m² ở Thành Đô, sau đó thuê một căn nhà sân vườn ở vùng quê.

Ban đầu, hai vợ chồng từng tính mua biệt thự ngoại ô. Nhưng những căn phù hợp đều vượt ngân sách. Nếu cộng thêm chi phí sửa chữa, họ nhận ra rằng phần lớn tiền tích lũy có thể bị hút hết vào bất động sản.

Cuối cùng, họ chọn thuê.

Tiền thuê trong 20 năm là 290.000 NDT, tương đương khoảng 1,13 tỷ đồng. Chi phí cải tạo căn nhà hơn 280.000 NDT, khoảng 1,09 tỷ đồng.

Dù vậy, theo cách tính của gia đình này, khi chia bình quân tiền thuê và chi phí cải tạo cho thời gian sử dụng, con số vẫn chỉ ở mức hơn 2.000 NDT/tháng, tức hơn khoảng 7,8 triệu đồng/tháng.

Điều thú vị là chính lựa chọn này lại khiến cô cảm thấy bớt sợ mất việc.

Làm trong lĩnh vực chịu nhiều biến động và từng chứng kiến các đợt cắt giảm nhân sự, cô hiểu rằng việc tìm một công việc mới với thu nhập tương đương không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nhưng khi không phải trả khoản vay mua nhà lớn mỗi tháng, rủi ro nghề nghiệp bỗng trở nên dễ đối mặt hơn.

Cô cho rằng nếu mất việc, ít nhất mình vẫn có thể quay về căn nhà sân vườn, nghỉ một thời gian và tìm hướng đi khác mà không lập tức rơi vào áp lực tài chính.

Hạ tiêu chuẩn nhà ở không có nghĩa là hạ chất lượng sống

Điểm chung trong những câu chuyện này không phải là "bỏ phố về quê" bằng mọi giá.

Thực tế, sống xa thành phố cũng có nhiều bất tiện: ít dịch vụ hơn, vận chuyển khó hơn, cơ hội việc làm trực tiếp ít hơn và những căn nhà cũ có thể tốn không ít công sức sửa chữa.

Ngay chính những người trong cuộc cũng thừa nhận họ không khuyến khích tất cả mọi người làm theo.

Bởi nếu không có thu nhập, không có tiền tiết kiệm và không có phương án sinh kế, chuyển từ thành phố về quê không tự động xóa được nỗi lo tiền bạc.

Nhưng những câu chuyện này lại gợi ra một góc nhìn khác về tài chính cá nhân: đôi khi cảm giác an toàn không đến từ việc kiếm được thêm thật nhiều tiền mỗi tháng, mà đến từ việc giảm số tiền bắt buộc phải chi hàng tháng.

Một căn nhà lớn hơn chưa chắc khiến người ta tự do hơn nếu nó đi cùng khoản trả góp kéo dài hàng chục năm.

Ngược lại, một căn nhà thuê cũ kỹ có thể trở thành lựa chọn dễ thở nếu chi phí thấp, phù hợp nhu cầu và không khiến người thuê phải dành phần lớn cuộc đời để trả tiền cho nó.

Trong tài chính cá nhân, có một con số thường bị bỏ qua: mức chi phí tối thiểu mà bạn cần để duy trì cuộc sống mỗi tháng.

Con số ấy càng lớn, bạn càng phụ thuộc vào thu nhập hiện tại.

Con số ấy càng nhỏ, khoảng thời gian bạn có thể sống khi gặp biến cố nghề nghiệp càng dài.

Vì vậy, bài học đáng chú ý nhất từ những người trẻ này có lẽ không phải là "hãy về quê thuê nhà 250 NDT/tháng".

Mà là một câu hỏi khác: Nếu một ngày thu nhập đột ngột giảm xuống, mức sống hiện tại của bạn có cho phép mình bình tĩnh hay không?

Đôi khi, tự do tài chính chưa cần bắt đầu bằng một tài khoản thật lớn. Nó có thể bắt đầu từ việc khiến cuộc sống của mình bớt đắt đỏ hơn.