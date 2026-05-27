Thuê nhà 9 triệu, tiền ăn 1 ngày không quá 52 nghìn: Cách tiết kiệm khiến cư dân mạng kinh ngạc

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được một phen "mắt chữ O, miệng chữ A" khi chứng kiến lối sống tiết kiệm không tưởng của một chàng trai 29 tuổi.

Nhân vật chính trong câu chuyện này có nickname "Little Grass Drifting North". Anh hiện làm streamer cho một công ty quảng cáo lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng thời vận hành thêm các kênh nội dung cá nhân trên mạng xã hội.

Niềm vui đến từ việc nhìn số dư tài khoản hơn là tiêu xài, ăn uống

Theo chia sẻ của streamer này, kể từ khi tốt nghiệp đại học cách đây 6 năm, anh luôn duy trì ngân sách ăn uống dưới 70 USD/tháng (khoảng 1,8 triệu đồng). Tính ra, mỗi ngày anh chỉ chi khoảng 2 USD (khoảng 52 đồng) cho toàn việc ăn uống. Hầu như tất cả món ăn đều được anh tự nấu tại nhà, với nguyên liệu đơn giản và giá rẻ.

Trong các video được đăng tải trên mạng, chàng trai thường chia sẻ những bữa cơm đạm bạc gồm rau luộc, trứng, cháo trắng hoặc mì. Anh gần như không gọi đồ ăn ngoài, hạn chế tối đa việc uống trà sữa, cà phê hay tụ tập ăn uống với bạn bè. Chi phí lớn nhất mỗi tháng của anh là 350 USD tiền thuê nhà (khoảng 9,2 triệu đồng). Ngoài khoản này, anh gần như cắt giảm mọi nhu cầu tiêu dùng không cần thiết.

Tuy nhiên, phía sau lối sống có phần khắc khổ ấy là một ký ức tuổi thơ khiến nhiều người thương cảm. Anh cho biết bản thân bắt đầu ám ảnh chuyện tiết kiệm từ khi còn học tiểu học. Năm lớp 5, mẹ anh bất ngờ mắc bệnh nặng, khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính. Để có tiền chữa trị, gia đình anh phải vay mượn số tiền 14.000 USD (gần 370 triệu đồng).

Biến cố ấy khiến anh sớm nhận ra cảm giác bất lực khi không có tiền trong tay. Từ đó, anh luôn mang tâm lý phải tích lũy càng nhiều càng tốt để phòng ngừa rủi ro cho gia đình. Ngay cả khi đã có công việc ổn định ở thành phố lớn, anh vẫn duy trì thói quen sống cực kỳ tiết kiệm, gần như không cho phép bản thân tiêu xài thoải mái.

Thấy vui vì mua được nhà và ô tô cho bố mẹ

Chàng trai này cho biết nhiều người xung quanh từng không hiểu nổi cách sống của mình. Có người cho rằng anh đang "hành xác", số khác lại nhận xét việc cắt giảm ăn uống quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, chàng trai thấy tất cả đều là chuyện nhỏ, vì sau cùng nhờ lối sống tiết kiệm đó, anh đã mua được nhà và ô tô cho bố mẹ.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng kỷ luật và quyết tâm tích lũy tài sản của chàng trai trẻ. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh giá nhà tăng cao và áp lực tài chính đè nặng lên người trẻ ở các thành phố lớn, việc chủ động thắt chặt chi tiêu để đạt mục tiêu dài hạn là điều dễ hiểu.

"Tôi không nghĩ ai cũng làm được như vậy. 6 năm liên tục sống tiết kiệm tới mức đó đòi hỏi ý chí rất lớn" - Một người bình luận.

Người khác lại cho rằng việc tự nấu ăn và hạn chế tiêu dùng không hẳn là tiêu cực nếu vẫn đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định. Theo họ, nhiều người trẻ hiện nay cũng bắt đầu có xu hướng cắt giảm những khoản chi nhỏ hằng ngày như trà sữa, cà phê hay ăn ngoài để dành tiền mua nhà hoặc tích lũy cho tương lai.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại rằng việc tiết kiệm cực đoan có thể khiến cuộc sống trở nên quá áp lực. Một số người cho rằng tuổi trẻ không nên chỉ xoay quanh chuyện "thắt lưng buộc bụng", bởi việc ăn uống quá kham khổ trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Dù gây tranh cãi, chàng trai vẫn cho biết anh không cảm thấy bản thân đang chịu cực hay phải hy sinh gì quá lớn. Với anh, việc nhìn số tiền tiết kiệm tăng lên mỗi tháng mang lại cảm giác vui sướng hơn bất kỳ thú vui tiêu dùng nào.

Sau 6 năm tích lũy, anh đã tiết kiệm được khoảng 180.000 USD (gần 4,7 tỷ đồng). Số tiền này đủ để anh mua nhà và chuẩn bị mua thêm một chiếc xe cho gia đình.

Câu chuyện của chàng trai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc không chỉ vì con số tiết kiệm ấn tượng, mà còn bởi nó phản ánh tâm lý bất an tài chính của nhiều người trẻ hiện nay. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, không ít người bắt đầu chọn cách cắt giảm những nhu cầu nhỏ nhất hằng ngày để đổi lấy cảm giác an toàn cho tương lai.

(Nguồn: SCMP)