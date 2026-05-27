Công an điều tra số tiền 75 triệu đồng chuyển từ tài khoản MB bank của Trần Thị Mai SN 1996

Theo công an tỉnh Phú Thọ, mới đây Công an xã Hội Thịnh đã nhận được thư cảm ơn của công dân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn khi lực lượng Công an xã trong việc nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp người dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an xã Hội Thịnh tiếp nhận thông tin của công dân Trần Thị Mai; sinh năm: 1996; HKTT: thôn Đông, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ chuyển nhầm số tiền 75.000.000Đ (Bảy mươi năm triệu đồng) đến số tài khoản ngân hàng MB bank của một người lạ. Sau khi phát hiện sự việc, công dân đã đến Công an xã Hội Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hội Thịnh đã nhanh chóng phối hợp xác minh các thông tin liên quan và xác định chủ tài khoản nhận được số tiền chị Mai chuyển nhầm là anh H.Đ.V; sinh năm: 1991; có HKTT tại TDP Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình nhưng hiện làm việc tại Nhật Bản.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh H.Đ.V xác nhận tài khoản ngân hàng MBBank của mình có nhận được số tiền 75.000.000Đ (Bảy mươi năm triệu đồng) và tự nguyện giao nộp để cơ quan Công an trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Mặc dù khoảng cách địa lý xa, việc trao đổi, xác minh gặp nhiều khó khăn song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Cán bộ Công an xã trao lại số tiền chuyển nhầm cho người dân



Ngày 22/5/2026, Công an xã Hội Thịnh mới chị Mai đến để nhận lại số tiền trên. Nhận lại được số tiền lớn mà mình đã chuyển khoản nhầm, chị Mai vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vì sự tận tình, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ.