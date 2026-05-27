Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra số tiền 75 triệu đồng chuyển từ tài khoản MB bank của Trần Thị Mai SN 1996

Minh Ánh | 27-05-2026 - 20:41 PM | Sống

Công an điều tra số tiền 75 triệu đồng chuyển từ tài khoản MB bank của Trần Thị Mai SN 1996

Công an xã địa phương đã nhanh chóng phối hợp xác minh các thông tin liên quan tới số tiền trên.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, mới đây Công an xã Hội Thịnh đã nhận được thư cảm ơn của công dân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn khi lực lượng Công an xã trong việc nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp người dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an xã Hội Thịnh tiếp nhận thông tin của công dân Trần Thị Mai; sinh năm: 1996; HKTT: thôn Đông, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ chuyển nhầm số tiền 75.000.000Đ (Bảy mươi năm triệu đồng) đến số tài khoản ngân hàng MB bank của một người lạ. Sau khi phát hiện sự việc, công dân đã đến Công an xã Hội Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hội Thịnh đã nhanh chóng phối hợp xác minh các thông tin liên quan và xác định chủ tài khoản nhận được số tiền chị Mai chuyển nhầm là anh H.Đ.V; sinh năm: 1991; có HKTT tại TDP Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình nhưng hiện làm việc tại Nhật Bản.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh H.Đ.V xác nhận tài khoản ngân hàng MBBank của mình có nhận được số tiền 75.000.000Đ (Bảy mươi năm triệu đồng) và tự nguyện giao nộp để cơ quan Công an trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Mặc dù khoảng cách địa lý xa, việc trao đổi, xác minh gặp nhiều khó khăn song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Cán bộ Công an xã trao lại số tiền chuyển nhầm cho người dân


Ngày 22/5/2026, Công an xã Hội Thịnh mới chị Mai đến để nhận lại số tiền trên. Nhận lại được số tiền lớn mà mình đã chuyển khoản nhầm, chị Mai vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vì sự tận tình, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Công an thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Háo hức lên lớp 1, nhiều trẻ ngơ ngác khi bị đưa trở lại mầm non học hè

Háo hức lên lớp 1, nhiều trẻ ngơ ngác khi bị đưa trở lại mầm non học hè Nổi bật

5 sai lầm kinh điển khi dùng điều hòa khiến đơn tiền điện nhà tôi cao gấp đôi nhà hàng xóm

5 sai lầm kinh điển khi dùng điều hòa khiến đơn tiền điện nhà tôi cao gấp đôi nhà hàng xóm Nổi bật

2 loại đồ uống "vạn người mê", tưởng lành mạnh nhưng hại gan, nuôi tế bào ung thư không thua gì trà sữa!

2 loại đồ uống "vạn người mê", tưởng lành mạnh nhưng hại gan, nuôi tế bào ung thư không thua gì trà sữa!

22:43 , 27/05/2026
Vụ "bắt" học sinh HÀI HƯỚC nhất mọi thời đại: Vì nhân tài, 2 ĐH top đầu châu Á "đấu mưu", tung chiêu như phim hành động!

Vụ "bắt" học sinh HÀI HƯỚC nhất mọi thời đại: Vì nhân tài, 2 ĐH top đầu châu Á "đấu mưu", tung chiêu như phim hành động!

22:26 , 27/05/2026
Luộc tôm đừng chỉ cho mỗi nước: Thêm 1 trong 2 gia vị này, tôm đỏ au, thịt ngọt săn chắc

Luộc tôm đừng chỉ cho mỗi nước: Thêm 1 trong 2 gia vị này, tôm đỏ au, thịt ngọt săn chắc

22:00 , 27/05/2026
Lời khuyên quan trọng cho bất cứ ai bật quạt suốt đêm

Lời khuyên quan trọng cho bất cứ ai bật quạt suốt đêm

21:52 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên