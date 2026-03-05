Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế thu nhập cá nhân thay đổi từ 1/7: Ai sẽ phải đóng mức kịch trần 35%?

05-03-2026 - 19:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 mang đến cấu trúc bậc thuế hoàn toàn mới, giúp nhiều người lao động giảm gánh nặng tài chính nhưng cũng quy định rõ nhóm đối tượng áp dụng mức thuế cao nhất.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người lao động sẽ đón nhận sự thay đổi lớn khi Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống chỉ còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc. Sự tinh chỉnh này được các chuyên gia đánh giá là một bước tiến quan trọng, bám sát với thực tế mức sống hiện tại và mang lại tin vui cho nhiều người khi số tiền thuế phải nộp có thể giảm đi đáng kể so với giai đoạn trước.

Theo cấu trúc biểu thuế mới, các mức thuế suất sẽ được áp dụng giãn cách lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và kịch trần là 35%. Cụ thể, mức thuế thấp nhất 5% sẽ được áp dụng một cách nhẹ nhàng cho phần thu nhập tính thuế không vượt quá 10 triệu đồng mỗi tháng. Ở chiều ngược lại, mức thuế cao nhất 35% sẽ được áp dụng cho những cá nhân có mức thu nhập cao, tính trên phần thu nhập tính thuế vượt mốc 100 triệu đồng một tháng.

Để chủ động tính toán chính xác số tiền cần đóng theo Điều 8 của bộ luật mới, người lao động chỉ cần áp dụng công thức lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng. Thu nhập tính thuế ở đây được hiểu là tổng tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản miễn thuế và các khoản giảm trừ hợp lệ.

Đáng chú ý, các khoản giảm trừ cũng được quy định rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi người nộp thuế, bao gồm mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng mỗi tháng cho một người phụ thuộc, bên cạnh các khoản bảo hiểm bắt buộc. Thời điểm chốt để xác định thu nhập tính thuế chính là lúc tổ chức, cá nhân chi trả lương hoặc khi người lao động thực nhận khoản thu nhập này.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chậm giải phóng mặt bằng và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, loạt địa phương bị 'bêu tên' trong cuộc họp với Thủ tướng

Chậm giải phóng mặt bằng và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, loạt địa phương bị 'bêu tên' trong cuộc họp với Thủ tướng Nổi bật

Nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy do xung đột Trung Đông, hành khách được đổi, hoàn vé ra sao?

Nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy do xung đột Trung Đông, hành khách được đổi, hoàn vé ra sao? Nổi bật

Quy định về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đường sắt

Quy định về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đường sắt

17:54 , 05/03/2026
Cai thầu xây dựng nhận hơn 1 tỷ đồng rồi trả công thợ qua tài khoản cá nhân thì thuế phải nộp được tính thế nào? Cơ quan thuế giải đáp

Cai thầu xây dựng nhận hơn 1 tỷ đồng rồi trả công thợ qua tài khoản cá nhân thì thuế phải nộp được tính thế nào? Cơ quan thuế giải đáp

17:04 , 05/03/2026
TP.HCM bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu Nhà Rồng - Khánh Hội

TP.HCM bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu Nhà Rồng - Khánh Hội

16:34 , 05/03/2026
Người lao động không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trong trường hợp nào?

Người lao động không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trong trường hợp nào?

15:59 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên