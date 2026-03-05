Thuế thu nhập cá nhân thay đổi từ 1/7: Ai sẽ phải đóng mức kịch trần 35%?

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người lao động sẽ đón nhận sự thay đổi lớn khi Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống chỉ còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc. Sự tinh chỉnh này được các chuyên gia đánh giá là một bước tiến quan trọng, bám sát với thực tế mức sống hiện tại và mang lại tin vui cho nhiều người khi số tiền thuế phải nộp có thể giảm đi đáng kể so với giai đoạn trước.

Theo cấu trúc biểu thuế mới, các mức thuế suất sẽ được áp dụng giãn cách lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và kịch trần là 35%. Cụ thể, mức thuế thấp nhất 5% sẽ được áp dụng một cách nhẹ nhàng cho phần thu nhập tính thuế không vượt quá 10 triệu đồng mỗi tháng. Ở chiều ngược lại, mức thuế cao nhất 35% sẽ được áp dụng cho những cá nhân có mức thu nhập cao, tính trên phần thu nhập tính thuế vượt mốc 100 triệu đồng một tháng.

Để chủ động tính toán chính xác số tiền cần đóng theo Điều 8 của bộ luật mới, người lao động chỉ cần áp dụng công thức lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng. Thu nhập tính thuế ở đây được hiểu là tổng tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản miễn thuế và các khoản giảm trừ hợp lệ.

Đáng chú ý, các khoản giảm trừ cũng được quy định rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi người nộp thuế, bao gồm mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng mỗi tháng cho một người phụ thuộc, bên cạnh các khoản bảo hiểm bắt buộc. Thời điểm chốt để xác định thu nhập tính thuế chính là lúc tổ chức, cá nhân chi trả lương hoặc khi người lao động thực nhận khoản thu nhập này.