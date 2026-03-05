Người lao động không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trong trường hợp nào?

Nhằm giúp tăng ngưỡng thu nhập được miễn thuế và giảm bớt nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và thu nhập bình quân tăng lên, kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1-1-2026), mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo Công văn số 1296/CT-NVT của Cục Thuế-Bộ Tài Chính hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ban hành ngày 4-3, trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động có ủy quyền

Các trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế;

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% và thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập tại nơi ký hợp đồng lao động;

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.