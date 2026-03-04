Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp một sân bay quốc tế của Việt Nam

04-03-2026 - 15:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nếu muốn mở ra không gian phát triển mới, bền vững và hiệu quả hơn cho kinh tế - xã hội, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là yêu cầu tất yếu và không thể trì hoãn.

Khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Sáng 4/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”.

Dự án này được triển khai với mục đích khôi phục, nâng cao chất lượng kết cấu mặt đường khu bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác và duy trì năng lực hoạt động ổn định, lâu dài.

Đây là công trình giao thông hàng không cấp I có tổng đầu tư 1.032 tỷ đồng. Trọng tâm của dự án là sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250m x 45m với giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng để tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các dòng tàu bay hiện đại.

Chính thức khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp một sân bay quốc tế của Việt Nam- Ảnh 1.

Sáng 4/3 đã diễn ra Lễ khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm cho biết, trước đó, Cục đã có các văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trong quá trình thi công dự án trên.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 00 giờ ngày 4/3 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/8. Bộ cũng đã giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời Cảng trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Theo ông Cẩm, dự án không chỉ khôi phục toàn diện sức bền khu bay mà còn là bước đệm hiện thực hóa quy hoạch Cảng Liên Khương thành sân bay cấp 4E, sẵn sàng đón các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A350, Boeing 787… Từ đó, công trình tạo nền tảng hướng tới cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và 7 triệu hành khách vào 2050.

Dự án góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập tại Lâm Đồng

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tạm dừng khai thác sân bay trong thời gian thi công chắc chắn sẽ tác động đến hệ thống giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh, khu vực và cả các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, nếu muốn mở ra không gian phát triển mới, bền vững và hiệu quả hơn cho kinh tế - xã hội, việc nâng cấp là yêu cầu tất yếu và không thể trì hoãn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định tạm đóng cửa sân bay đã được cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán nhiều phương án nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống người dân. Ngay sau lễ khởi công, ông Mười yêu cầu các đơn vị khẩn trương ra quân, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, tổ chức thi công bài bản, hiệu quả.

Với việc tạm ngừng khai thác sân bay Liên Khương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã chủ động nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông đường bộ nhằm bảo đảm việc đi lại thuận lợi.

Cụ thể, Quốc lộ 28B - trục kết nối TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Đà Lạt cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn tất rải thảm trong tháng này. Quốc lộ 20 cùng các tuyến đường liên kết về trung tâm Đà Lạt cũng được dọn dẹp, chỉnh trang.

Chính thức khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp một sân bay quốc tế của Việt Nam- Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường thông tin, đây là dự án chiến lược, với kỳ vọng đem lại những tiện ích vượt trội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, sân bay lớn thứ hai miền Nam. Qua đó, dự án góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.

ACV cam kết chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa công trình trở lại khai thác đúng theo kế hoạch, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và người dân Lâm Đồng.

Theo Quy hoạch Cảng Hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Liên Khương là cảng hàng không cấp 4E - cấp cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Sau khi nâng cấp, Cảng sẽ có công suất phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công suất của Cảng hàng không sẽ được nâng lên 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không sẽ giữ nguyên nhà ga hành khách T1 công suất 2 triệu hành khách/năm, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 để tổng công suất toàn cảng đạt khoảng 7 triệu hành khách/năm, dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu…

Sân bay hơn 85 năm tuổi tại thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam sẽ được nâng công suất

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng ra chỉ đạo 'nóng'

Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng ra chỉ đạo 'nóng' Nổi bật

Tỉnh rộng thứ hai Việt Nam sẽ có Khu công nghiệp 2.554 tỷ đồng, quy mô hơn 368 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Tỉnh rộng thứ hai Việt Nam sẽ có Khu công nghiệp 2.554 tỷ đồng, quy mô hơn 368 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới Nổi bật

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng; áp lực giải ngân lớn

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng; áp lực giải ngân lớn

15:38 , 04/03/2026
90 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

90 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:15 , 04/03/2026
Cảnh báo loạt lỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường mắc về đăng ký thuế, khai thuế và hóa đơn

Cảnh báo loạt lỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường mắc về đăng ký thuế, khai thuế và hóa đơn

14:58 , 04/03/2026
Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

14:15 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên