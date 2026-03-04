Chính thức khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp một sân bay quốc tế của Việt Nam

Khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Sáng 4/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”.

Dự án này được triển khai với mục đích khôi phục, nâng cao chất lượng kết cấu mặt đường khu bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác và duy trì năng lực hoạt động ổn định, lâu dài.

Đây là công trình giao thông hàng không cấp I có tổng đầu tư 1.032 tỷ đồng. Trọng tâm của dự án là sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250m x 45m với giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng để tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các dòng tàu bay hiện đại.

Sáng 4/3 đã diễn ra Lễ khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm cho biết, trước đó, Cục đã có các văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trong quá trình thi công dự án trên.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 00 giờ ngày 4/3 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/8. Bộ cũng đã giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời Cảng trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Theo ông Cẩm, dự án không chỉ khôi phục toàn diện sức bền khu bay mà còn là bước đệm hiện thực hóa quy hoạch Cảng Liên Khương thành sân bay cấp 4E, sẵn sàng đón các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A350, Boeing 787… Từ đó, công trình tạo nền tảng hướng tới cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và 7 triệu hành khách vào 2050.

Dự án góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập tại Lâm Đồng

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tạm dừng khai thác sân bay trong thời gian thi công chắc chắn sẽ tác động đến hệ thống giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh, khu vực và cả các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, nếu muốn mở ra không gian phát triển mới, bền vững và hiệu quả hơn cho kinh tế - xã hội, việc nâng cấp là yêu cầu tất yếu và không thể trì hoãn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định tạm đóng cửa sân bay đã được cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán nhiều phương án nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống người dân. Ngay sau lễ khởi công, ông Mười yêu cầu các đơn vị khẩn trương ra quân, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, tổ chức thi công bài bản, hiệu quả.

Với việc tạm ngừng khai thác sân bay Liên Khương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã chủ động nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông đường bộ nhằm bảo đảm việc đi lại thuận lợi.

Cụ thể, Quốc lộ 28B - trục kết nối TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Đà Lạt cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn tất rải thảm trong tháng này. Quốc lộ 20 cùng các tuyến đường liên kết về trung tâm Đà Lạt cũng được dọn dẹp, chỉnh trang.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường thông tin, đây là dự án chiến lược, với kỳ vọng đem lại những tiện ích vượt trội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, sân bay lớn thứ hai miền Nam. Qua đó, dự án góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.

ACV cam kết chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa công trình trở lại khai thác đúng theo kế hoạch, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và người dân Lâm Đồng.