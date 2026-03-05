Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi công khu công nghiệp có vị trí gần Thủ đô Hà Nội, kỳ vọng tạo việc làm cho 19.000 người

05-03-2026 - 11:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khu công nghiệp này tập trung thu hút các ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, may mặc, bao bì và các ngành dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Khởi công dự án khu công nghiệp gần 1.900 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 3/3 đã diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thái do CTCP Thép Việt Úc phối hợp UBND xã Mỹ Thái tổ chức.

Dự án được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 11/02/2025. Khu công nghiệp này có quy mô gần 160ha, tổng vốn đầu tư 1.898 tỷ đồng, được triển khai tại xã Mỹ Thái và xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án sở hữu vị trí gần Quốc lộ 1A, đường Vành đai 5, tuyến đường sắt liên vùng và cách nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn khoảng 8km. Vị trí này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thương và logistics khu vực phía Bắc. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho khoảng 19.000 lao động.

Khởi công khu công nghiệp có vị trí gần Hà Nội, kỳ vọng tạo việc làm cho 19.000 người - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp Mỹ Thái

Khu công nghiệp được định hướng xây dựng đồng bộ, hiện đại, phát triển theo mô hình tổng hợp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ với giao thông nội bộ mặt cắt từ 18 đến 45m, nguồn điện cấp từ trạm biến áp 110 kV.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư ngầm; trạm xử lý nước thải công suất 3.500m³/ngày đêm; nhà máy cấp nước công suất 5.000m³/ngày đêm; hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất và chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo giới thiệu trước đó của UBND tỉnh Bắc Ninh, Khu công nghiệp Mỹ Thái có lợi thế từ vị trí gần Hà Nội và các trung tâm kinh tế phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp lớn trong nước.

Về ngành nghề thu hút đầu tư, KCN Mỹ Thái tập trung các ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, may mặc, bao bì và các ngành dịch vụ hỗ trợ công nghiệp như logistics, kho vận và bảo trì thiết bị. Ngoài ra, khu công nghiệp cũng khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển đi kèm sản xuất.

Dự án góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh

Tại Lễ khởi công, ông Đỗ Mạnh Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt Úc khẳng định dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, đồng thời góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh.

Ông Hiếu nhấn mạnh, doanh nghiệp cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; xây dựng khu công nghiệp theo hướng xanh - sạch - bền vững.

Khởi công khu công nghiệp có vị trí gần Hà Nội, kỳ vọng tạo việc làm cho 19.000 người - Ảnh 2.

Các đại biểu tại Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Mỹ Thái (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Bà Hằng thông tin, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Bắc. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các khu công nghiệp đạt 6,85 tỷ USD. Các khu, cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 750.000 lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Ban Quản lý các Khu công nghiệp cùng các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

