Thương hiệu 2.000 tỷ năm 2023, CHIN-SU đã thay đổi như thế nào?

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer Holdings – mã chứng khoán: MCH) là một trong những công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam với hơn 98% hộ gia đình Việt Nam sở hữu ít nhất một sản phẩm của công ty. Báo cáo thường niên năm 2023 của Masan Consumer tiết lộ, tính đến cuối năm 2023, Masan Consumer đang sở hữu 5 thương hiệu với doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, và đều là các thương hiệu mạnh trong các danh mục ngành hàng lớn bao gồm CHIN-SU và Nam Ngư trong ngành hàng gia vị; Omachi và Kokomi trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi; và Wakeup 247 trong ngành hàng đồ uống.

Đặc biệt, thương hiệu CHIN-SU là một trong những thương hiệu đầu tiên của Tập đoàn Masan, được ra mắt từ năm 2000 và là thương hiệu làm nên tên tuổi của Tập đoàn Masan hiện nay.

Trong năm vừa rồi, CHIN-SU được vinh danh là "Thương Hiệu Vàng của giới trẻ", dựa trên kết quả khảo sát thực hiện bởi Kantar trong khuôn khổ "Thương Hiệu Vàng TP. HCM" 2023 nhằm tôn vinh những thương hiệu thành công trong việc xây dựng một hình ảnh tích cực và ảnh hưởng lớn đến thế hệ tiêu dùng trẻ. Bên cạnh đó, CHIN-SU còn nằm trong top 3 thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất 2023 bên cạnh 2 thương hiệu 2.000 tỷ khác của Masan Consumer là Nam Ngư và Kokomi.

Sau khi thống trị thị trường gia vị trong nước, Masan năm qua đã triển khai chiến lược "Go Global", với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng cho thương hiệu CHIN-SU cũng như danh mục sản phẩm của Masan giúp Masan mở rộng quy mô thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu, với mục tiêu mở rộng sự hiện diện của thương hiệu đến các thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Từ tương ớt "quốc dân" được người Việt yêu thích, tương ớt CHIN-SU đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế và nhận sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới.

Sản phẩm tương ớt CHIN-SU đã được đón nhận tại các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Hàn... và lọt vào top 8 các thương hiệu tương ớt bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử Amazon Mỹ. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu cho hành trình "Vòng quanh thế giới" của CHIN-SU.

Mới đây, vào ngày 28/3/2024, tương ớt CHIN-SU cũng đã khiến cộng đồng ẩm thực trong nước không khỏi bất ngờ và tự hào khi đạt Top 1 Best Seller tại sàn TMĐT Coupang Hàn Quốc, vượt qua hàng trăm thương hiệu đình đám đến từ khắp nơi trên thế giới đang được bày bán tại đây.

Hầu hết người dùng cho biết họ lựa chọn tương ớt CHIN-SU bởi hương vị thơm ngon, độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm khác, chưa kể còn kết hợp dễ dàng với nhiều loại thức ăn khác nhau tùy theo nhu cầu, giúp vạn món ngon bùng vị.

Để đạt được những thành công này, trong năm 2023, CHIN-SU đã tung ra loạt sản phẩm mới, đa dạng hoá các loại gia vị như Sa tế tôm sả CHIN-SU, mayonnaise CHIN-SU với vị nguyên bản, mayonnaise tương ớt và mayonnaise tương cà. CHIN-SU cũng cho ra mắt bộ gia vị hoàn chỉnh ngon như nhà hàng với xốt canh chua, xốt thịt nướng, xốt phở bò, xốt thịt nướng bún chả, xốt lẩu Thái...

Thương hiệu cũng tham gia vào ngành hàng mát với dưa chua cải thảo CHIN-SU Hi Fresh và ngành hàng đông lạnh với chả giò tôm thịt, chả giò tôm mực CHIN-SU Hi Fresh. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực của R&D trong việc thần tốc bước chân vào các ngành hàng mới để giới thiệu các thực phẩm độc đáo, phục vụ nhu cầu lớn của người tiêu dùng cho các bữa ăn tươi, ngon, dinh dưỡng mỗi ngày.

Thực hiện chiến lược "Go Global", năm 2023, CHIN-SU đi ra thế giới với bộ gia vị dành riêng cho thị trường Nhật Bản với nước mắm CHIN-SU Cá cơm biển Đông, tương ớt CHIN-SU Wasabi, hạt nêm CHIN-SU nấm Shiitake cùng tảo Kombu và nước tương CHIN-SU lên men độc đáo. Bên cạnh đó, nước mắm CHIN-SU Cá cơm biển Đông cũng đưa sản phẩm ra hàng loạt thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu. Đặc biệt hơn, việc giới thiệu tương ớt CHIN-SU Sriracha với vị cay ngon độc đáo từ giống ớt chỉ thiên nổi tiếng của Việt Nam, đã góp phần giúp tương ớt CHIN-SU vượt qua hơn 400 thương hiệu tương ớt đang bán trên sàn thương mại điện tử Amazon để ghi danh vào "Top 8 Best Seller".

Thời gian qua, CHIN-SU cũng không ngừng làm mới hình ảnh thương hiệu, thực hiện nhiều hoạt động cùng chiến dịch mới mẻ để đến gần hơn với những người trẻ - thế hệ tiêu dùng thời đại mới. Có thể dễ dàng nhận ra hình ảnh của CHIN-SU phủ sóng khắp các kênh truyền thông từ online đến offline, từ tài trợ cho các chương trình hot của giới trẻ đến "khuấy đảo" mạng xã hội Tiktok qua các màn hợp tác với nhiều Content Creator nổi tiếng. Tất cả những điều này thể hiện nỗ lực của CHIN-SU trong việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu tích cực và ảnh hưởng lớn đến thế hệ tiêu dùng trẻ.

Năm 2024, CHIN-SU cho biết sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn cho chiến lược Go Global, tiếp theo tương ớt, nước mắm CHIN-SU và bộ gia vị hạt và bột đặc sản từ Việt Nam đã sẵn sàng để chinh phục các thị trường thế giới.

Với chiến lược "Go Global", doanh thu xuất khẩu của Masan trong năm vừa rồi đã tăng vọt lên mức 1.005 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm trước. Masan cũng khẳng định "Go Global" sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng trong trung và dài hạn khi công ty dự định quảng bá văn hóa ẩm thực F&B của Việt Nam tới 8 tỷ người tiêu dùng trên toàn thế giới. Cũng với chiến lược "Go Global", Masan đã mở rộng quy mô thị trường thêm 131 lần, đạt đến 3.100 tỷ USD.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang tất cả sản phẩm của Masan Consumer đến với mỗi người tiêu dùng Việt, và mang ít nhất 1 sản phẩm Masan Consumer đến với mỗi gia đình trên thế giới", đại diện Masan Consumer chia sẻ.