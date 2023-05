Thương hiệu cà phê Việt tiếp theo được UNIQLO "chọn mặt gửi vàng": Vị trí đắc địa bậc nhất cả TP. HCM và Hà Nội, kiến trúc cực ấn tượng

Bữa sáng của UNIQLO dành tặng khách hàng trong Tuần Lễ Cảm Ơn sắp tới.

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, mới đây công bố chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn diễn ra từ 26/5 đến 1/6. Xuất phát từ văn hóa tri ân của người Nhật, chương trình lần này hướng đến Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, thông qua chuỗi hoạt động nhằm gắn kết cùng cộng đồng và khách hàng.

Một trong các hoạt động được UNIQLO triển khai là bữa sáng đặc biệt, với bánh và cà phê dành tặng 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày trong 3 ngày từ 26/5 đến 28/5, tại các cửa hàng ở Đồng Khởi, Saigon Centre (TP. HCM) và Vincom Phạm Ngọc Thạch, Vincom Bà Triệu (Hà Nội).

UNIQLO từng nhiều lần thực hiện hoạt động này trong các Tuần Lễ Cảm Ơn trước đây. Còn nhớ nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, hay kỷ niệm 3 năm đến Việt Nam, UNIQLO đã kết hợp với …Ka Coffee để tri ân khách hàng. Sau đó, ..Ka Coffee thậm chí trở thành thương hiệu được in trên bộ sưu tập sản phẩm của hãng thời trang Nhật Bản.

Lần này, thương hiệu cà phê được UNIQLO “chọn mặt gửi vàng” là The Running Bean, thuộc CTCP Inn Saigon. Theo phần giới thiệu trên website, Inn Saigon được thành lập từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ lưu trú, với tầm nhìn trở thành “bạn đồng hành của những tâm hồn yêu ẩm thực và mê mẩn vẻ đẹp” của Sài Thành.

Số lượng cửa hàng ít nhưng "chất"

Trong một bài đăng trên fanpage Facebook đầu tháng trước, The Running Bean cho biết thương hiệu này đã tròn 5 năm tuổi. Tuy nhiên, số lượng cửa hàng mới dừng ở con số 3. Trong khi đó …Ka Coffee, được thành lập năm 2020, vừa khai trương cửa hàng thứ 5.

Mặc dù số cửa hàng ít ỏi, nếu nhìn vào 3 quán mà The Running Bean đang vận hành, có thể thấy những người quản lý thương hiệu này dồn nguồn lực không hề nhỏ, chú trọng từ vị trí đến cách thiết kế và chất lượng đồ uống.

Tại TP. HCM, hai quán của The Running Bean đều tọa lạc ở quận 1, trên đường Hồ Tùng Mậu và Mạc Thị Bưởi. Tại Hà Nội, thương hiệu này hiện diện ngay trên phố Nhà Thờ ở quận Hoàn Kiếm. Đây đều là những vị trí vô cùng đắc địa.

Kiến trúc của các quán cũng gây ấn tượng mạnh. Cơ sở đầu tiên trên đường Hồ Tùng Mậu theo concept hiện đại, tươi mới và nhẹ nhàng, trong khi cửa hàng thứ hai cùng ở quận 1 sở hữu mặt tiền uốn lượn bắt mắt. Đơn vị thiết kế công trình cho biết tạo hình này dựa trên hình ảnh dải lụa, thể hiện sự chuyển mình mềm mại của không gian và thời gian.

Cửa hàng The Running Bean trên đường Mạc Thị Bưởi ở TP. HCM.

Tại thủ đô, The Running Bean đã trở thành điểm check-in của giới trẻ khi tọa lạc ngay bên trong một ngôi nhà cổ giữa trung tâm thành phố. Công trình được thiết kế sao cho vẫn giữ lại được sự cổ kính và những đường nét Gothic, vừa mang tính đương đại.

Về đồ uống, The Running Bean cũng nhận được phản hồi tốt từ khách hàng. Theo phần giới thiệu trên website, chất lượng cà phê là trọng tâm của thương hiệu, với những barista “hiểu biết sâu rộng và si mê cà phê”. Ngoài ra, The Running Bean còn thường xuyên tổ chức các workshop để giới thiệu về hạt cà phê Arabica Việt Nam.

Được biết, đối tượng khách hàng mục tiêu của The Running Bean là phân khúc dân văn phòng, khách Tây… Thương hiệu này đang theo đuổi chính sách song song ổn định chất lượng từng món ăn, thức uống và chú trọng chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng, thông qua cải thiện, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

The Running Bean từng đạt giải “Địa điểm đáng để thưởng thức thường xuyên của năm” do cộng đồng bình chọn trong chương trình Flavors Vietnam 2022 do Mastercard và Vietcetera đồng tổ chức.