Thương hiệu “đồng hành” cùng Son Heung-Min từ Hàn Quốc đến Tottenham: Thiết kế tinh tế, “tín đồ” du lịch và thời trang không thể bỏ qua

Được mệnh danh thương hiệu du lịch và phong cách sống hàng đầu thế giới, TUMI luôn tiên phong trong việc tạo ra những sản phẩm sáng tạo, đẳng cấp, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.



Ngày 20/6 vừa qua, TUMI đã cho ra mắt chiến dịch "Made For Moments That Make Us" đầy ấn tượng nhằm giới thiệu BST Tegra-Lite® và Alpha Bravo - biểu tượng cho sự bền bỉ, nhẹ nhàng. Sự kiện đặc biệt này còn góp phần đánh dấu sự hợp tác của thương hiệu với Đại sứ thương hiệu toàn cầu Son Heung-Min - cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc.

Những thước phim tài liệu, được thực hiện bởi nhà làm phim tài liệu WARD và bộ đôi nhiếp ảnh gia Hàn Quốc JI + DOH, mang đến cho người xem một cái nhìn độc đáo về cuộc sống năng động của Son Heung-Min. Sân vận động Tottenham Hotspur - "ngôi nhà thứ hai" của anh nay được biến hóa thành sân khấu để kể những câu chuyện truyền cảm hứng, bên cạnh anh là 2 người bạn đồng hành Tegra-Lite® và Alpha Bravo. Hình ảnh Son Heung-Min cùng hai BST TUMI truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về tầm quan trọng của đam mê, sự cống hiến và tinh thần bền bỉ.



Son Heung-Min bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi chiến dịch được thực hiện tại nơi mà tôi gọi là ngôi nhà thứ hai. TUMI luôn đồng hành cùng tôi trong mọi hành trình, là người bạn đồng hành tin cậy giúp tôi chinh phục mọi thử thách."



"Ít người biết rằng tư thế ăn mừng "chụp ảnh" đặc trưng của Son thể hiện cho mong muốn ghi lại khoảnh khắc đó để lưu giữ kỷ niệm," bà Krizelman - Phó Chủ tịch Cấp cao Bộ phận Tiếp thị & Thương mại Điện tử Toàn cầu của TUMI chia sẻ. "Chiến dịch mới nhất của chúng tôi lấy cảm hứng sáng tạo từ ý tưởng đó. Chúng tôi luôn sát cánh cùng cuộc sống năng động của Son, và TUMI được tạo ra để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ."

Tegra-Lite® và Alpha Bravo đại diện cho sức mạnh, tính năng và độ bền bỉ của thương hiệu. "Chiến dịch này hiện thực hóa những giá trị cốt lõi này," bà Krizelman khẳng định. "Hình ảnh Son Heung-Min sử dụng vali và balo TUMI trong mọi hành trình, từ sân vận động đến những địa điểm khác nhau, cho thấy rõ chính xác cách TUMI được tạo ra để đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường."

Hơn cả một chiếc vali thông thường, TUMI Tegra-Lite® là sự lựa chọn hoàn hảo đồng hành trong những chặng đường dài khi mỗi một chiếc vali trong bộ sưu tập Tegra-Lite® đều được chế tác từ vật liệu Tegris® độc quyền của TUMI, vốn được sử dụng trong áo giáp cứu sinh, xe đua và dụng cụ thể thao chuyên nghiệp. Nhờ cấu trúc nhiều lớp, Tegris® mang đến sự bền bỉ vượt trội, khả năng chống va đập và bảo vệ đồ đạc tối ưu, đồng thời sở hữu trọng lượng nhẹ ấn tượng, giúp bạn di chuyển dễ dàng và thoải mái hơn. Điều này khiến vali Tegra-Lite® trở nên lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển, đặc biệt là những chuyến đi dài ngày. Vali có thể chịu được va đập mạnh trong quá trình vận chuyển mà không bị hư hại, bảo vệ an toàn cho đồ đạc bên trong.

Không chỉ nổi bật nhờ chất liệu, TUMI Tegra-Lite® còn nổi bật với thiết kế hiện đại, tinh tế với nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng, phù hợp với mọi phong cách và nhu cầu di chuyển. Lớp vỏ Tegris® với các đường vân độc đáo cùng gam màu tinh tế tạo nên vẻ ngoài đẳng cấp càng khiến Tegra-Lite® ghi điểm khi không chỉ là một chiếc vali mà còn thể hiện được cá tính thời trang riêng biệt. Với những ưu điểm vượt trội về chất liệu, thiết kế và tính năng, vali Tegra-Lite® có mức giá dao động từ $895 đến $1.295 USD.

Nhắc đến TUMI, không thể không nhắc đến nylon chống đạn, chất liệu làm nên thương hiệu của hãng trong suốt hơn ba thập kỷ qua, Alpha Bravo cũng không ngoại lệ khi mỗi chiếc túi trong BST đều được chế tác từ loại vải đặc trưng này, đảm bảo khả năng chống trầy xước, chống nước và chống mài mòn tối ưu, đồng hành cùng bạn trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Với thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế, cùng gam màu trung tính thanh lịch, Alpha Bravo dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách thời trang. Bộ sưu tập Alpha Bravo có giá từ $195 đến $1.095 USD.

Trải qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, TUMI đã khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vali và phụ kiện du lịch cao cấp. Hai bộ sưu tập Tegra-Lite® và Alpha Bravo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết về chất lượng, sự đổi mới và tinh thần không ngừng hướng đến sự hoàn hảo của TUMI.