Thương hiệu nhượng quyền Say Coffee 24H và hành trình lan tỏa đam mê

Ngành F&B nói chung và pha chế nói riêng có thực sự hấp dẫn



Những năm gần đây, thị trường chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của rất nhiều ngành. Nhưng trong đó, F&B được đánh giá là một trong những ngành sở hữu sức phát triển vượt bậc và pha chế là một ví dụ.

Là ngành hàng có thị trường rộng mở và đầy tiềm năng nên việc F&B ngày một phát triển là điều rất dễ hiểu. Bên cạnh đó, thị hiếu của người tiêu dùng cũng luôn không ngừng thay đổi. Vì thế nên nếu nắm bắt được thời cơ, đây chính là lợi thế để phát triển mà không phải ngành nào cũng có được.

Với nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội, không quá khó hiểu khi nói ngành F&B nói chung và pha chế nói riêng thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, để có thể khẳng định được vị thế cũng như chất riêng của mình thì lại là thách thức mà không phải đơn vị nào cũng làm được.

Câu chuyên thương hiệu và hành trình gây dựng uy tín, chỗ đứng riêng của Say Coffee 24H

Giữa một thị trường đầy rẫy các thương hiệu nước uống, tráng miệng, Say Coffee 24H nổi lên và được đánh giá rất cao. Vậy đâu là điều giúp đơn vị này làm nên vị thế?

Vốn là một phần của Say Group, Say Coffee 24H còn được nhiều người biết đến là một thương hiệu đồ uống phục vụ 24/7 đầy chất lượng. Thậm chí, ngay từ cái tên của thương hiệu đã ẩn chứa nhiều ngụ ý.

"Say" trong tiếng Việt có nghĩa là ngất ngây, bị cuốn hút. Điều này hàm ý cho việc SAY luôn nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và cập nhật xu hướng với hương vị độc đáo, ngon và khó quên. Còn trong tiếng Anh, "Say" có nghĩa là nói. Nó cũng có nghĩa rằng đây là nơi mà khách hàng có thể tới để nói chuyện, tâm sự về mọi vấn đề trong cuộc sống.

Chính cái tên đầy ý nghĩa đã phần nào nói lên phương châm phục vụ cũng như giá trị cốt lõi của đơn vị này. Say Coffee 24H luôn nỗ lực nghiên cứu, phát triển và cho ra đời những sản phẩm với mức giá hợp lý nhưng chất lượng cao.

Đặc biệt hơn nữa, giá trị cốt lõi của SAY Coffee còn được thể hiện qua slogan "24h to SAY"- SAY luôn sẵn sàng chào đón thực khách 24/24 bất cứ thời điểm nào trong ngày bằng những ly nước ngon miệng, những món ăn nhanh ấm lòng trong một không gian rực rỡ sắc màu. Hơn nữa, văn hoá tại SAY là 2 + 4 = 6 tiêu chí ưu tiên: Tận tâm - Trung thực - Uy tín - Tâm huyết - Yêu thương - Hỗ trợ.

Bên cạnh đó, sự đào tạo, đầu tư bài bản ngay từ bước đầu cũng là điểm cộng cho Say Coffee 24H. Chính vì thế mà dù còn khá non trẻ nhưng đây đã và đang là thương hiệu có vị thế đáng ấn tượng trong ngành F&B.

SAY Academy - Địa chỉ đào tạo ngành pha chế uy tín top đầu

Không chỉ riêng Say Coffee 24H, Say Academy cũng là một trong những nhánh được đánh giá cao của Say Group. Và đây cũng là nơi trao hy vọng, rèn khả năng cũng như trao cho các bạn yêu pha chế cơ hội trở thành chủ thương hiệu của riêng mình.

Với đội ngũ giảng viên cực chất lượng, Say Academy không chỉ giảng dạy kỹ năng pha chế mà còn định hướng phát triển thương hiệu lẫn quản lý sao cho hiệu quả.

Lựa chọn Say Academy, học viên sẽ được tiếp cận, thực hành và đào tạo những công thức nước uống mới và đầy chất lượng. Các bạn cũng sẽ được đào tạo để biết cách cân bằng chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt hơn, bạn còn có thể sở hữu cơ hội nhượng quyền thương hiệu Say Coffee 24H nổi tiếng với mức phí 0 đồng nếu đăng ký sớm. Đơn vị này cũng cam kết doanh thu năm đầu tiên và luôn sẵn sàng mua lại vốn cửa hàng sau 2 năm hoạt động.

Có thể nói, đây là những cơ hội vàng mà không phải thương hiệu nào trong ngành F&B cũng có. Có lẽ vì thế mà dù có nhiều cái tên mới xuất hiện trong lĩnh vực pha chế và cả F&B, Say Coffee 24H và Say Academy vẫn khẳng định được vị thế cũng như là địa chỉ được nhiều học viên trao trọn niềm tin.

